Isaac Sackey Hatayspor'da!
Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklar tam gaz devam ederken, ligin çiçeği burnunda ekiplerinden Hatayspor'da yeni isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Hatayspor son olarak Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran Isaac Sackey ile anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 4 Ağustos itibarıyla başlayan transfer sezonu oldukça hareketli geçiyor. Şu ana dek birçok kulüp kadrosuna yeni isimeri katarken, ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'da birçok isimle el sıkıştı. Denizlispor formasıyla ligde 20 maçta forma giyen Isaac Sackey'de yeni sezonda Hatayspor için ter dökecek. 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
- 17.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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