Isaac Sackey Hatayspor'da!

Süper Lig'de 4 Ağustos itibarıyla başlayan transfer sezonu oldukça hareketli geçiyor. Şu ana dek birçok kulüp kadrosuna yeni isimeri katarken, ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'da birçok isimle el sıkıştı. Denizlispor formasıyla ligde 20 maçta forma giyen Isaac Sackey'de yeni sezonda Hatayspor için ter dökecek. 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.