Isaac Sackey Hatayspor'da! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Süper Lig Anlaşma tamam! İşte Hatayspor'un yeni transferi

Hatayspor'da!

Isaac Sackey Hatayspor'da!

'de için hazırlıklar tam gaz devam ederken, ligin çiçeği burnunda ekiplerinden Hatayspor'da yeni isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Hatayspor son olarak Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran ile anlaşma sağladı.

'de 4 Ağustos itibarıyla başlayan transfer sezonu oldukça hareketli geçiyor. Şu ana dek birçok kulüp kadrosuna yeni isimeri katarken, ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'da birçok isimle el sıkıştı. Denizlispor formasıyla ligde 20 maçta forma giyen 'de yeni sezonda Hatayspor için ter dökecek. 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

  1. 17.08.2020
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