Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham-Slavia Prag: Saat kaçta, hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi maçı izle

Tottenham-Slavia Prag: Saat kaçta, hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi maçı izle

Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ediyor. 8 puanla 16. sırada yer alan ev sahibi ekip, son 3 haftada ilk 16'daki başarısını sürdürmek için mücadele edecek. Slavia Prag ise 3 puan ve -6 averajla 31. sırada yer alıyor. Puan tablosunda ilk 24'e girmek için son fırsatlarını iyi değerlendirmek isteyen Jindrich Trpisovsky'nin öğrencileri, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki Tottenham-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 19:25
Tottenham-Slavia Prag: Saat kaçta, hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi maçı izle

Tottenham ile Slavia Prag, Devler Ligi'nin 16. haftasında, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. 8 puanla 16. sıraya yerleşen İngiliz ekibi, grup maçlarının son 3 haftasında ilk 8'e yükselmeyi hedefliyor. Ligdeki tek yenilgisini PSG'ye karşı deplasmanda 5-3'lük skorla alan Thomas Frank'ın ekibi, taraftarı önünde 3 puan hedefliyor. Slavia Prag ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon henüz galibiyeti tadamadı. Inter ve Athletic Bilbao'ya karşı aldığı mağlubiyetlerin dışında 3 beraberlikten 3 puan alan, kendi liginin lideri konuk ekip ise, puan tablosunda yer aldığı 31. sıradan ilk 24'e yükselmenin peşinde. İşte Tottenham-Slavia Prag maçının detayları...

Tottenham-Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham-Slavia Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham-Slavia Prag maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak. Mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Tottenham-Slavia Prag MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham-Slavia Prag maçı, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Juan Munuera düdük çalacak.

Tottenham-Slavia Prag MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Tottenham-Slavia Prag MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison

Slavia Prag: Stanek; Zima, Holes, Chaloupek; Doudera, Sadilek, Zafeiris, Boril; Schranz, Chytil, Provod

Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı!
Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı!
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
