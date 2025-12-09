Tottenham-Slavia Prag: Saat kaçta, hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi maçı izle

Tottenham ile Slavia Prag, Devler Ligi'nin 16. haftasında, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. 8 puanla 16. sıraya yerleşen İngiliz ekibi, grup maçlarının son 3 haftasında ilk 8'e yükselmeyi hedefliyor. Ligdeki tek yenilgisini PSG'ye karşı deplasmanda 5-3'lük skorla alan Thomas Frank'ın ekibi, taraftarı önünde 3 puan hedefliyor. Slavia Prag ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon henüz galibiyeti tadamadı. Inter ve Athletic Bilbao'ya karşı aldığı mağlubiyetlerin dışında 3 beraberlikten 3 puan alan, kendi liginin lideri konuk ekip ise, puan tablosunda yer aldığı 31. sıradan ilk 24'e yükselmenin peşinde. İşte Tottenham-Slavia Prag maçının detayları...

Tottenham-Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham-Slavia Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham-Slavia Prag maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak. Mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Tottenham-Slavia Prag MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham-Slavia Prag maçı, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Juan Munuera düdük çalacak.

Tottenham-Slavia Prag MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Tottenham-Slavia Prag MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison

Slavia Prag: Stanek; Zima, Holes, Chaloupek; Doudera, Sadilek, Zafeiris, Boril; Schranz, Chytil, Provod