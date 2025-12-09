Union Saint Gilloise-Marsilya maçı ayrıntıları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Union Saint Gilloise-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Union Saint Gilloise ile Marsilya, Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İlk 5 haftada PSV Eindhoven ve Galatasaray karşısında aldıkları dışında galibiyeti bulunmayan David Hubert'in ekibi, 3. galibiyetini taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkacak. Marsilya ise Ajax'a kalesini kapattığı karşılaşmada 4 gol bularak ilk 3 puanını aldı. Geçen hafta ise Newcastle'ı mağlup ederek 6 puana ulaşan Fransa ekibi deplasmandaki ilk galibiyetini hedefliyor. Peki Union Saint Gilloise-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Saint Gilloise-Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Union Saint Gilloise-Marsilya maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak. Lotto Park'taki karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak. Mücadelede Portekizli hakem João Pedro Pinheiro düdük çalacak.

Union Saint Gilloise-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Saint Gilloise-Marsilya maçı, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Juan Munuera düdük çalacak.

Union Saint Gilloise-Marsilya MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Union Saint Gilloise-Marsilya MUHTEMEL 11'LER

Union Saint Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Boufal, Zorgane, Van de Perre, Niang; Ait El Hadj; Rodriguez, Akinpelu

Marsilya: Rulli; Pavard, Balerdi, Palmieri; Weah, O'Riley, Hojbjerg, Gomes, Paixao; Aubameyang, Greenwood