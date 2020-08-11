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11 Ağustos 2020, Salı
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Hatayspor'un yeni teknik direktörü !

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan!

'in yeni ekiplerinden Hatayspor, daha önce play-off finalinde 'u yenerek Süper Lig'e yükselen 'te görev yapan ile el sıkıştı.

'in yeni takımı Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu. Yapılan resmi açıklamada Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı. Ailemize,hocamıza ve ekibine hayırlı olsun" denildi.

  1. 11.08.2020
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