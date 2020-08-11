Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, daha önce play-off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te görev yapan Ömer Erdoğan ile el sıkıştı.
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu. Yapılan resmi açıklamada Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı. Ailemize,hocamıza ve ekibine hayırlı olsun" denildi.
- 11.08.2020
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