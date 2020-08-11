Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu. Yapılan resmi açıklamada Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı. Ailemize,hocamıza ve ekibine hayırlı olsun" denildi.