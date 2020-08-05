Bütçeler hazır
Yüzde 15 sapma hakkına sahip takımlardan Galatasaray 493, Fenerbahçe 177, Beşiktaş 298, Başakşehir 170 ve Trabzonspor 152 milyon TL’ye kadro kurabilecek.
TFF, 2020-21 sezonunun harcama limitlerini duyurdu. Kulüplere geçen sezon yüzde 30'luk sapma payı bırakılırken bu yıl oran yüzde 15'e düşürüldü. Buna göre ligin en çok harcama yapabilecek takımı 493 milyon TL ile G.Saray oldu. Beşiktaş'a 298, F.Bahçe'ye 177, Trabzon'a ise 152 milyonluk bütçe açıldı. Son şampiyon Başakşehir'e ise 170 milyon TL'lik sapma hakkı verildi. Yüzde 15'in üzerine çıkılırsa takımlar ceza alacak.
HESAP GELİRE GÖRE
Harcama limitine dâhil olan konular arasında futbolcuların ücretleri, A takım teknik kadrosunun giderleri, transfer harcamalarının tamamı (bonservis ve kiralama) ve menajer giderleri yer alıyor. TFF harcama limitlerinin belirlenmesi konusunda ise en önemli unsur, kulübün gelirinin giderinden ne kadar fazla olduğu. Bunların arasında gişe, sponsorluk ve reklam, yayın, ticari faaliyetler, transfer ve Avrupa kupaları gelirleri bulunuyor.
HARCAMA LİMİTİ NASIL ARTACAK?
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri birkaç şekilde artabiliyor. Bunların arasında; sermaye artışı, UEFA turnuvalarında gruplara kalmayı garantileme ve transfer faaliyetlerinde gelir fazlasıyla 3'te 1 oranında yükselecek.
İTİRAZ HAKKI 15 ARALIK'A KADAR
TFF, kulüplerin harcama limitlerine itiraz etme hakkı da sağladı. Buna göre; 15 Aralık saat 18.00'e kadar süre verildi.
GEÇEN SEZON NE KADARDI?
Süper Lig'de geçen sezon 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin bütçesi daralırken, diğerlerinin arttı. Galatasaray 368 milyon TL, Başakşehir 149 milyon TL, Beşiktaş 256 milyon TL, Trabzonspor 88 milyon 586 TL ve Fenerbahçe ise 206 milyon 439 bin TL'lik harcama limitine sahipti.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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