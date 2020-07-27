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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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yarın toplanıyor

Kulüpler Birliği yarın toplanıyor

'de sezonun tamamlanmasının ardından toplanıyor. Birliğin yarın saat 14.00'te toplanacağı açıklandı.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından toplanıyor. Birliğin yarın saat 14.00'te toplanacağı açıklandı. Kulüpler Birliği toplantısında; gündemi meşgul eden ligden düşme ve yabancı futbolcu sayısı kararlarının görüşülmesinin beklendiği öğrenildi.
  1. 27.7.2020
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