Süper Lig'de sezon bitti! İşte Avrupa Kupaları'na katılım sıralaması
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 34 hafta sona erdi. Şampiyon ve küme düşecek takımların belirlendiği ligde Avrupa Kupaları'na katılım sıralaması merak ediliyor. İşte cevabı...
AVRUPA KUPALARINA KATILIM
ŞAMPİYON: Şampiyonlar Ligi Gruplar
İKİNCİ:Şampiyonlar Ligi ön eleme (2 tur oynar)
KUPA ŞAMPİYONU: UEFA Avrupa Ligi Gruplar
ÜÇÜNCÜ: UEFA Avrupa Ligi ön eleme (2 tur oynar)
DÖRDÜNCÜ: Uefa Avrupa Ligi ön eleme (3 tur oynar)
NOT: Kupa şampiyonu ligi ilk 4 içinde bitirirse, beşinci olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gider.
- 26.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'de sezon bitti! İşte Avrupa Kupaları'na katılım sıralaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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