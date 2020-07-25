Süper Lig'de sezon bitti! İşte Avrupa Kupaları'na katılım sıralaması - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'de sezon bitti! İşte 'na katılım sıralaması

Süper Lig'de sezon bitti! İşte Avrupa Kupaları'na katılım sıralaması

Cemil Usta Sezonu'nda 34 hafta sona erdi. Şampiyon ve küme düşecek takımların belirlendiği ligde 'na katılım sıralaması merak ediliyor. İşte cevabı...

34 haftasını geride bıraktığımız son maçların oynanmasıyla son buldu. 'in şampiyon olarak tamamlandığı ligde MKE Ankaragücü, ve Yeni küme düşen takımlar oldu. Peki Türkiye Süper Ligi'nde 'na katılım sıralaması nasıl? İşte o sıralama...

AVRUPA KUPALARINA KATILIM
ŞAMPİYON: Şampiyonlar

İKİNCİ:Şampiyonlar Ligi ön eleme (2 tur oynar)

KUPA ŞAMPİYONU: Gruplar

ÜÇÜNCÜ: UEFA Avrupa Ligi ön eleme (2 tur oynar)

DÖRDÜNCÜ: Uefa Avrupa Ligi ön eleme (3 tur oynar)

NOT: Kupa şampiyonu ligi ilk 4 içinde bitirirse, beşinci olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gider.




  1. 26.07.2020
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