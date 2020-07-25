Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Yeni Malatyaspor ve Kayserispor...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle bir müddet ertelenen ve yaz aylarında yeniden oynanan 2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu, 34. hafta maçlarıyla beraber sona erdi.

Konyaspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlarken, mücadele Akdeniz temsilcisinin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu skorla Konyaspor, 36 puanla ligi 12. sırada tamamladı.

Gençlerbirliği ise Ankara'da Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gençler, 36 puanla Süper Lig'i 13. sırada sonlandırdı.

Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü, evinde, potada olan Denizlispor'u ağırladı. Mücadele sarı lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Denizlispor bu sonuçla 35 puanla 14. sırada ligde kalmayı başardı.

RİZESPOR F.BAHÇE'YE YENİLDİ AMA...

Öte yandan Çaykur Rizespor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk oldu. Karadeniz temsilcisi, 3-1'lik mağlubiyete karşın 35 puanla 15. sırada yer aldı ve gelecek sezon da Süper Lig'de yer almayı garantiledi.

MALATYA'DA HÜZÜNLÜ AYRILIK

Öte yandan Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK'ya konuk oldu. Galibiyet alması halinde Rizespor'un mağlubiyeti sonrasında küme hattından çıkabilecek puana sahip olan Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Yeni Malatyaspor gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

KAYSERİ DE VEDA ETTİ

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor, bunu devam ettiremedi. Trabzonspor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kayserispor da, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.