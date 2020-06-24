Yarış kıran kırana

Süper Lig koronavirüs sonrası 2. hafta oynandı. Tansiyon bu hafta daha da arttı. Başakşehir, hakem tartışmaları eşliğinde kazanırken takipçileri Trabzonspor ve Galatasaray ise o kadar şanslı değildi. Fırtına, Atilla Karaoğlan'ın kötü bir yönetim gösterdiği mücadelede 90+5'te Bakasetas'a engel olamadı. Karadeniz ekibi 1 puan alınca zirvenin yeni sahibi Başakşehir oldu. Yaşar Kemal Uğurlu'dan sonra Alper Ulusoy'un da gazabına uğrayan Aslan, Gaziantep ile berabere kaldı. Zirve şansı azaldı.



KARTAL BEŞİNCİ VİTESTE

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 kritik pozisyonu harcadıktan sonra bu sezonki klasik görüntüyü verdi. Stoper oynayan Gustavo, geçtiğimiz haftalarda Jailson gibi rakip hücumcunun arkasından koştu ancak yetişemedi. Thiam golü attı. Yusuf da mükemmel bir gol kaydetti. Beşiktaş, Burak Yılmaz önderliğinde müthiş oynadığı maçta Denizlispor'u 5 golle devirdi. Ligin dibinde büyük bir yarış var. Y.Malatya ve Kayseri'nin kazandığı haftada Rize ile A.Gücü yenildi. Konyaspor ise 1 puan aldı.



HAFTANIN GOLÜ: YUSUF - KASIMPAŞA

Kasımpaşa'nın yıldızı Hırvatların unutulmaz futbolcusu Suker gibi aşırttı. Bu gol hafızalarımıza kazındı



HAFTANIN ASİSTİ: FEGHOULI - GALATASARAY

Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu sola baktı, sağdaki Falcao'ya pası attı. Nefis ara pasıyla Kolombiyalıyı karşı karşıya bıraktı. O da golü yaptı.



HAFTANIN KURTARIŞI: BOFFIN - ANTALYASPOR

Akdeniz ekibinin kalecisi bu köşeye ambargo koydu. Samudio'nun yakın mesafeden yere doğru vurduğu topta ayaklarını müthiş kullandı.



GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH - TRABZONSPOR



Sörloth..........TRABZON.......19

Cisse ............ALANYA...........17

Muriç............F.BAHÇE.........14

Jahovic........Y.MALATYA....14

Yatabare ......SİVAS............... 12



ASİST KRALLIĞI: EDİN VISCA - BAŞAKŞEHİR



Visca.............BAŞAKŞEHİR.12

Ömer............G.SARAY.........10

Caner............BEŞİKTAŞ.........9

Mensah........KAYSERİ............8

Sörloth..........TRABZON.........8



HAFTANIN OLAYI: YILLAR SONRA 6 SANİYE

Galatasaray'ın Gaziantepspor ile berabere kaldığı maçta hakem Alper Ulusoy, sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Okan Kocuk topu elinde fazla tuttuğu için endirekt serbest vuruş verdi. Bu kural Türkiye'de en son 2009-10 sezonunda uygulanmıştı. Avrupa'da da 2015 yılında Liverpool kalecisi Mignolet için çalınmıştı. Ulusoy ile kural canlandı.



HAFTANIN HOCASI: SERGEN YALÇIN - BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile güzel bir hücum takımı olma yolunda ilerliyorlar. Denizlispor engelini 5 golle geçerken sahada yaptıkları her şey kusursuzdu. Genç teknik adamın oynattığı futbol heyecan veriyor.



CEZA TAHTASI: KIRMIZI KART

Hosseini (Trabzonspor)

N'Sakala (Alanyaspor)

Ahmet Çalık (Galatasaray



SARI KART

Kitsiou (Ankaragücü)

Lukasik (Ankaragücü)

Skrtel (Başakşehir)

Mariano (Galatasaray)

Oğuz (Denizlispor)

Tirpan (Kasımpaşa)





HAFTANIN SÖZÜ: BÜLENT UYGUN

Denizlispor-Beşiktaş maçının başlaması ile birlikte dışarıdan taraftarlar havai fişek atmaya başladı. Başta her şey normaldi ancak bu fişek atılma olayı 10 dakikayı bulunca herkes tepki gösterdi. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'a, Denizlispor çalıştırıcısı Bülent Uygun destek verdi. Uygun "Bu kadar havai fişek düğünde atılmaz" dedi.

HAFTANIN TAKIMI: BEŞİKTAŞ

Kartal, Denizlispor deplasmanında adeta kanatlandı. Baştan sona müthiş bir futbol sergileyerek 5 gollü galibiyet elde etti.



HAFTANIN YILDIZI: BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ



İNENLER

HAKEMLER

GÖZTEPE

TOLGA CİĞERCİ

OKAN KOCUK



ÇIKANLAR

THIAM

SİNAN GÜMÜŞ

KAYSERİSPOR

BEŞİKTAŞ



HAFTANIN FOTOĞRAFI: Olmayınca olmuyor dedikleri anlardan biri Türk Telekom Stadı'nda yaşandı. Henry Onyekuru bu pozisyonda kale bomboş durumdayken yavaş vurdu, savunma çıkardı.



BAŞAKŞEHİR'İN HÜCUM HATTI AVRUPA'DAKİ DEVLERE DENK

Süper lig'de liderliğe oturan Başakşehir'de tam 3 oyuncu 10 gol atmış durumda. Visca, Crivelli ve Demba Ba 10'ar defa ağları sarstı. Atalanda'da İlicic, Zapata ve Muriel, Dortmunddta Sancho, Haaland ve Reus, M.City'de Agüero, Sterling ve Jesus, PSG'de ise Mbappe, Neymar ve İcardi 10 ve üzerinde gol atmayı başaran oyuncular olma unvanını elde ettiler.



ALANYASPORLU BAKASETAS BU HAFTA DA FARKINI GÖSTERDİ

Haftanın dikkat çeken Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadeleye Bakasetas damga vurdu. Akdeniz ekibinin Yunan hücum oyuncusu, bordo-mavili ekibe karşı bir hayli hırslı idi. 1 gol attı, 3 isabetli şut gönderdi. 6 şut pası verdi. 7 defa ikili mücadele kazandı. Oynadığı iyi futbolunu 90+5'te attığı mükemmel golle taçlandırdı. Takımına 1 puanı kazandırdı.



SUMUDICA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI, ASLAN'DAN PUAN ALDI

Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocası Marius Sumudica'nın şansı Galatasaray maçlarında rast gitmiyordu. Rumen çalıştırıcı talihsiz dönemi 4. maçta bitirdi. Sumudica, Aslan'a karşı çıktığı 3 mücadeleden de mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu hafta da 3-1 yenik duruma düşmelerine rağmen pes etmediler ve temdit penaltısıyla maç 3-3'e geldi. Sumudica ilk puanını aldı.