Yarış kıran kırana
Zirvede Başakşehir'in kazandığı haftada Trabzonspor ve Galatasaray ciddi hakem hatalarıyla puan kaybettiler. Beşiktaş, Denizli'de gol şov yaptı. Fenerbahçe taraftarını bir kez daha üzdü. Dipte de küme düşmeme yarışı var.
Süper Lig koronavirüs sonrası 2. hafta oynandı. Tansiyon bu hafta daha da arttı. Başakşehir, hakem tartışmaları eşliğinde kazanırken takipçileri Trabzonspor ve Galatasaray ise o kadar şanslı değildi. Fırtına, Atilla Karaoğlan'ın kötü bir yönetim gösterdiği mücadelede 90+5'te Bakasetas'a engel olamadı. Karadeniz ekibi 1 puan alınca zirvenin yeni sahibi Başakşehir oldu. Yaşar Kemal Uğurlu'dan sonra Alper Ulusoy'un da gazabına uğrayan Aslan, Gaziantep ile berabere kaldı. Zirve şansı azaldı.
KARTAL BEŞİNCİ VİTESTE
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 kritik pozisyonu harcadıktan sonra bu sezonki klasik görüntüyü verdi. Stoper oynayan Gustavo, geçtiğimiz haftalarda Jailson gibi rakip hücumcunun arkasından koştu ancak yetişemedi. Thiam golü attı. Yusuf da mükemmel bir gol kaydetti. Beşiktaş, Burak Yılmaz önderliğinde müthiş oynadığı maçta Denizlispor'u 5 golle devirdi. Ligin dibinde büyük bir yarış var. Y.Malatya ve Kayseri'nin kazandığı haftada Rize ile A.Gücü yenildi. Konyaspor ise 1 puan aldı.
HAFTANIN GOLÜ: YUSUF - KASIMPAŞA
Kasımpaşa'nın yıldızı Hırvatların unutulmaz futbolcusu Suker gibi aşırttı. Bu gol hafızalarımıza kazındı
HAFTANIN ASİSTİ: FEGHOULI - GALATASARAY
Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu sola baktı, sağdaki Falcao'ya pası attı. Nefis ara pasıyla Kolombiyalıyı karşı karşıya bıraktı. O da golü yaptı.
HAFTANIN KURTARIŞI: BOFFIN - ANTALYASPOR
Akdeniz ekibinin kalecisi bu köşeye ambargo koydu. Samudio'nun yakın mesafeden yere doğru vurduğu topta ayaklarını müthiş kullandı.
GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH - TRABZONSPOR
Sörloth..........TRABZON.......19
Cisse ............ALANYA...........17
Muriç............F.BAHÇE.........14
Jahovic........Y.MALATYA....14
Yatabare ......SİVAS............... 12
ASİST KRALLIĞI: EDİN VISCA - BAŞAKŞEHİR
Visca.............BAŞAKŞEHİR.12
Ömer............G.SARAY.........10
Caner............BEŞİKTAŞ.........9
Mensah........KAYSERİ............8
Sörloth..........TRABZON.........8
HAFTANIN OLAYI: YILLAR SONRA 6 SANİYE
Galatasaray'ın Gaziantepspor ile berabere kaldığı maçta hakem Alper Ulusoy, sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Okan Kocuk topu elinde fazla tuttuğu için endirekt serbest vuruş verdi. Bu kural Türkiye'de en son 2009-10 sezonunda uygulanmıştı. Avrupa'da da 2015 yılında Liverpool kalecisi Mignolet için çalınmıştı. Ulusoy ile kural canlandı.
HAFTANIN HOCASI: SERGEN YALÇIN - BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile güzel bir hücum takımı olma yolunda ilerliyorlar. Denizlispor engelini 5 golle geçerken sahada yaptıkları her şey kusursuzdu. Genç teknik adamın oynattığı futbol heyecan veriyor.
CEZA TAHTASI: KIRMIZI KART
Hosseini (Trabzonspor)
N'Sakala (Alanyaspor)
Ahmet Çalık (Galatasaray
SARI KART
Kitsiou (Ankaragücü)
Lukasik (Ankaragücü)
Skrtel (Başakşehir)
Mariano (Galatasaray)
Oğuz (Denizlispor)
Tirpan (Kasımpaşa)
HAFTANIN SÖZÜ: BÜLENT UYGUN
Denizlispor-Beşiktaş maçının başlaması ile birlikte dışarıdan taraftarlar havai fişek atmaya başladı. Başta her şey normaldi ancak bu fişek atılma olayı 10 dakikayı bulunca herkes tepki gösterdi. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'a, Denizlispor çalıştırıcısı Bülent Uygun destek verdi. Uygun "Bu kadar havai fişek düğünde atılmaz" dedi.
HAFTANIN TAKIMI: BEŞİKTAŞ
Kartal, Denizlispor deplasmanında adeta kanatlandı. Baştan sona müthiş bir futbol sergileyerek 5 gollü galibiyet elde etti.
HAFTANIN YILDIZI: BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ
İNENLER
HAKEMLER
GÖZTEPE
TOLGA CİĞERCİ
OKAN KOCUK
ÇIKANLAR
THIAM
SİNAN GÜMÜŞ
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ
HAFTANIN FOTOĞRAFI: Olmayınca olmuyor dedikleri anlardan biri Türk Telekom Stadı'nda yaşandı. Henry Onyekuru bu pozisyonda kale bomboş durumdayken yavaş vurdu, savunma çıkardı.
BAŞAKŞEHİR'İN HÜCUM HATTI AVRUPA'DAKİ DEVLERE DENK
Süper lig'de liderliğe oturan Başakşehir'de tam 3 oyuncu 10 gol atmış durumda. Visca, Crivelli ve Demba Ba 10'ar defa ağları sarstı. Atalanda'da İlicic, Zapata ve Muriel, Dortmunddta Sancho, Haaland ve Reus, M.City'de Agüero, Sterling ve Jesus, PSG'de ise Mbappe, Neymar ve İcardi 10 ve üzerinde gol atmayı başaran oyuncular olma unvanını elde ettiler.
ALANYASPORLU BAKASETAS BU HAFTA DA FARKINI GÖSTERDİ
Haftanın dikkat çeken Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadeleye Bakasetas damga vurdu. Akdeniz ekibinin Yunan hücum oyuncusu, bordo-mavili ekibe karşı bir hayli hırslı idi. 1 gol attı, 3 isabetli şut gönderdi. 6 şut pası verdi. 7 defa ikili mücadele kazandı. Oynadığı iyi futbolunu 90+5'te attığı mükemmel golle taçlandırdı. Takımına 1 puanı kazandırdı.
SUMUDICA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI, ASLAN'DAN PUAN ALDI
Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocası Marius Sumudica'nın şansı Galatasaray maçlarında rast gitmiyordu. Rumen çalıştırıcı talihsiz dönemi 4. maçta bitirdi. Sumudica, Aslan'a karşı çıktığı 3 mücadeleden de mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu hafta da 3-1 yenik duruma düşmelerine rağmen pes etmediler ve temdit penaltısıyla maç 3-3'e geldi. Sumudica ilk puanını aldı.
- 24.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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