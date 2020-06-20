Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliğini konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında öne geçen ancak 1 dakikada yediği 2 gol ile 3 puanı bırakan Kayserispor, Gençlerbirliğini yenerek ligde kalmak için adım atmak istiyor. Maç öncesi taraftarlar detayları sosyal medya ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kayserispor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirlliği karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk ve ekibi yönetecek. Corona virüsü salgını sebebiyle maç seyircisiz oynanacak. Gençlerbirliği çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi. Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 1 dakikada yediği 2 gol ile 3 puanı kaçıran Kayserispor ise 22 puanla ligin sonunda yer alıyor.
KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hes Kablo Kayserispor'da Cristian Sapunaru kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Başkent temsilcisinde ise sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ile Ömer Alper Tatlısu'nun yanı sıra, sarı kart cezalıları Erdem Özgenç ve Flavio Ramos, Hes Kablo Kayserispor'a karşı görev yapamayacak.
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Mert, Diego, Emre, Rienstra, Djedje, Hasan, Mensah, Kravets, Mesanovic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Polomat, Toure, Halil, Yasin, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sio, Stancu
KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı bugün saat 18:30'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 14:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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