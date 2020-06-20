Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirlliği karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk ve ekibi yönetecek. Corona virüsü salgını sebebiyle maç seyircisiz oynanacak. Gençlerbirliği çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi. Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 1 dakikada yediği 2 gol ile 3 puanı kaçıran Kayserispor ise 22 puanla ligin sonunda yer alıyor.

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hes Kablo Kayserispor'da Cristian Sapunaru kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Başkent temsilcisinde ise sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ile Ömer Alper Tatlısu'nun yanı sıra, sarı kart cezalıları Erdem Özgenç ve Flavio Ramos, Hes Kablo Kayserispor'a karşı görev yapamayacak.

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Mert, Diego, Emre, Rienstra, Djedje, Hasan, Mensah, Kravets, Mesanovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Polomat, Toure, Halil, Yasin, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sio, Stancu

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı bugün saat 18:30'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.