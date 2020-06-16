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16 Haziran 2020, Salı
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ilk dörde girdi

Süper Lig ilk dörde girdi

Süper Lig, Avrupa'nın 35 ligi arasında dakika başına en çok penaltı atılan 4. lig oldu.

, Avrupa'nın 35 ligi arasında dakika başına en çok penaltı atılan 4. lig oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin 2017-18 sezonundan beri yapılan çalışmasında Süper Lig'de her 238 dakikada bir penaltı verildi. Zirvede 230 dakikayla Polonya yer aldı.

  1. 16.6.2020
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