Süper Lig ilk dörde girdi

Süper Lig, Avrupa'nın 35 ligi arasında dakika başına en çok penaltı atılan 4. lig oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin 2017-18 sezonundan beri yapılan çalışmasında Süper Lig'de her 238 dakikada bir penaltı verildi. Zirvede 230 dakikayla Polonya yer aldı.