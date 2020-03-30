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30 Mart 2020, Pazartesi
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Dayanışma günleri

Dayanışma günleri

Corona virüsü salgını nedeniyle halkımızın yardımına futbolcularımız da koştu. , ve Kayserili futbolculardan halka destek gelirken, ’de Soner ve Serdar bin aileye yardım yardım yaptı.

Sosyal medyada ünlü sanatçı 'in başlattığı "Dayanışma günleri" ve Türk Kızılayı'nın yardım kampanyasına , ve Kayserisporlu futbolcular da katıldı. Sivas'tan Mert Hakan ve Fatih Aksoy 35, Emre Kılınç 70, Rize'den Abdullah Durak 100, Oğulcan Çağlayan bin, Orhan Ovacıklı 40, Talbi 30 ve 'den Emre Taşdemir bin ailenin 2 ay boyunca erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladılar.

  1. 30.3.2020
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