Dayanışma günleri
Corona virüsü salgını nedeniyle halkımızın yardımına futbolcularımız da koştu. Sivas, Rize ve Kayserili futbolculardan halka destek gelirken, Göztepe’de Soner ve Serdar bin aileye yardım yardım yaptı.
Sosyal medyada ünlü sanatçı Haluk Levent'in başlattığı "Dayanışma günleri" ve Türk Kızılayı'nın yardım kampanyasına Sivas, Rize ve Kayserisporlu futbolcular da katıldı. Sivas'tan Mert Hakan ve Fatih Aksoy 35, Emre Kılınç 70, Rize'den Abdullah Durak 100, Oğulcan Çağlayan bin, Orhan Ovacıklı 40, Talbi 30 ve Kayseri'den Emre Taşdemir bin ailenin 2 ay boyunca erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladılar.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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