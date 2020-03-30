Sosyal medyada ünlü sanatçı Haluk Levent'in başlattığı "Dayanışma günleri" ve Türk Kızılayı'nın yardım kampanyasına Sivas, Rize ve Kayserisporlu futbolcular da katıldı. Sivas'tan Mert Hakan ve Fatih Aksoy 35, Emre Kılınç 70, Rize'den Abdullah Durak 100, Oğulcan Çağlayan bin, Orhan Ovacıklı 40, Talbi 30 ve Kayseri'den Emre Taşdemir bin ailenin 2 ay boyunca erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladılar.