Zirvede Fırtına

Derbi maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi devirerek puan cetvelinde üstüne çıkmayı başardı. 'Norveç Tankı' Sörloth müthiş oyunu, Uğurcan Çakır da inanılmaz kurtarışlarıyla zaferi getiren isimler oldular. Sarı- lacivertliler baskın oynamasına rağmen Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in formsuz olduğu günde yenildiler. 4 maçlık galibiyet serileri sona erdi. Trabzonspor ligin 'gizli lideri' konumunda. Ertelenen Yeni Malatyaspor mücadelesini kazandığı anda zirveyi devralacak. Alanyaspor ise çıkışını sürdürdü. Art arda 5. maçını da kazanmayı başardı.



EFSANE SERGEN İLE 3 PUAN

Sezonun ilk yarısına oyun gücüyle hükmeden Sivasspor, ikinci devreye aynı şekilde başlayamadı. Kırmızı- beyazlılar sahasında Çaykur Rize'ye takıldıktan sonra Gaziantep'ten 5 yedi. Galatasaray sahasında sonuncu durumdaki Kayserispor'u mağlup ederek art arda 4. zaferini elde etti. Lider Sivasspor ile puan farkı 5'e kadar indi. Ancak hala önlerinde 5 takım var. Beşiktaş, efsanesi Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u devirdi. Gelecek adına umutlandı. Başakşehir, Visca ve Crivelli'nin önderliğinde emin adımlarla yürüyor.



HAFTANIN ASİSTİ: EKUBAN TRABZONSPOR

Fırtına'nın kanat oyuncusu içeride tek başına koşu atan Sörloth'a müthiş bir pas çıkardı. Tüm savunmaya aşan pas sonucu Norveçli yıldız da fileleri havalandırdı.



HAFTANIN KURTARIŞI: | UĞURCAN TRABZONSPOR

Bu hafta müthiş kaleci performansları izledik. Uğurcan'ın Kruse'nin şutunu kurtarışı müthişti. Muslera, Beto, Günay da birbirinden güzel toplar çıkardılar.



HAFTANIN TAKIMI: TRABZONSPOR

Bordo-mavililer ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle şampiyonluk umutlarını daha da artırdı.



HAFTANIN SÖZÜ: SERDAR GÜRLER

Göztepe'nin hücum oyuncusu Serdar Gürler, 1-1 berabere kaldıkları Denizlispor maçındaki futbollarını eleştirdi. Serdar "Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık. Bu oyunla Denizli'den 1 puanla dönmek bizim için çok güzel. Mağlup olmayı hak etmiştik. 1 puana mutluyuz" dedi.



HAFTANIN FOTOĞRAFI

A.Gücü'nün forveti Orgill yerde kaldı. Meler penaltı vermedi. Orgill penaltı noktasına oturdu, bekledi. Meler, VAR'a bakıp penaltı verdi.



HAFTANIN OLAYI: LİDER SİVASSPOR 5 YEDİ

Süper Lig'in ilk yarısında müthiş bir performans sergileyen Sivasspor, ikinci devreye iyi şekilde start alamadı. Geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında puanı maçın son bölümünde çıkaran Yiğidolar, Gaziantepspor önünde kötü oynadı. Deplasmandan 5-1'lik mağlubiyetle dönen Sivasspor önemli bir avantajı da yitirdi.



HAFTANIN YILDIZI: SÖRLOTH

İNENLER

Y.MALATYA

RIZA ÇALIMBAY

AMINU

KAYSERİSPOR



ÇIKANLAR

NDIAYE

ADEM BÜYÜK

GÜNAY

ALANYASPOR



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

N'Sakala (Alanyaspor) Gustavo (Fenerbahçe)



SARI KART

Faty (Ankaragücü) Hadebe, Murat (Y.Malatya) Aissati (Denizlispor) Djilobodji (Gaziantepspor) Emre Belözoğlu (F.Bahçe) Belhanda (Galatasaray) Beto (Göztepe)



HAFTANIN GOLÜ: ALEXANDRU MAXIM GAZİANTEP

Güneydoğu temsilcisi, Sivasspor karşısında 5 gol atıp mağlup ederken Maxim mükemmel oynadı. 90'a gönderdiği şutla gözlerin pasını sildi.



HAFTANIN HOCASI: H.ÇİMŞİR / TRABZON

Bu hafta tüm gözler Trabzospor'un Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşmadaydı. Bordo-mavililer 45. saniyede gol yemelerine rağmen psikolojik olarak sahada güçlü durdular. Maçı 2-1'e çevirdiler. Hüseyin Çimşir de kenardan takımını adeta bir orktestra şefi gibi yönetti.



GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH TRABZON

Sörloth..........TRABZON...... 16

Cisse............ALANYA......... 15

Jahovic........ANTALYA......... 12

Muriç............F.BAHÇE......... 12

Stancu..........G.BİRLİĞİ......... 11

Crivelli...........BAŞAKŞEHİR...9

Yatabare.......SİVAS.................8



ASİST KRALLIĞI: EDİN VİSCA BAŞAKŞEHİR

Visca..............BAŞAKŞEHİR..9

Caner.............BEŞİKTAŞ....... 8

Ömer.............G.SARAY..........8

Guilherme.....TRABZON........6

Ljajic..............BEŞİKTAŞ........6

Serdar............GÖZTEPE........ 5

Nwakaeme...TRABZON....... 5



Galatasaray, Süper Lig tarihinde Kayserispor'u üst üste 6 maçta mağlup etti. Bu süreçte tam 20 gol kaydetti.



Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, F.Bahçe maçlarında kalesine gelen 18 şutun 16'sını kurtardı



Beşiktaş efsanesi Atiba, gole en çok katkı yaptığı sezonu yaşıyor. 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



Sörloth, 5 Büyük Lig ve Süper Lig'de en çok gol atan 4. oyuncu. İmmobile (25), Lewa (22) ve CR7'nin (19) arkasında.