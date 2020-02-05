Zirvede Fırtına
Derbi maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi devirerek puan cetvelinde üstüne çıkmayı başardı. 'Norveç Tankı' Sörloth müthiş oyunu, Uğurcan Çakır da inanılmaz kurtarışlarıyla zaferi getiren isimler oldular.
Derbi maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi devirerek puan cetvelinde üstüne çıkmayı başardı. 'Norveç Tankı' Sörloth müthiş oyunu, Uğurcan Çakır da inanılmaz kurtarışlarıyla zaferi getiren isimler oldular. Sarı- lacivertliler baskın oynamasına rağmen Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in formsuz olduğu günde yenildiler. 4 maçlık galibiyet serileri sona erdi. Trabzonspor ligin 'gizli lideri' konumunda. Ertelenen Yeni Malatyaspor mücadelesini kazandığı anda zirveyi devralacak. Alanyaspor ise çıkışını sürdürdü. Art arda 5. maçını da kazanmayı başardı.
EFSANE SERGEN İLE 3 PUAN
Sezonun ilk yarısına oyun gücüyle hükmeden Sivasspor, ikinci devreye aynı şekilde başlayamadı. Kırmızı- beyazlılar sahasında Çaykur Rize'ye takıldıktan sonra Gaziantep'ten 5 yedi. Galatasaray sahasında sonuncu durumdaki Kayserispor'u mağlup ederek art arda 4. zaferini elde etti. Lider Sivasspor ile puan farkı 5'e kadar indi. Ancak hala önlerinde 5 takım var. Beşiktaş, efsanesi Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u devirdi. Gelecek adına umutlandı. Başakşehir, Visca ve Crivelli'nin önderliğinde emin adımlarla yürüyor.
HAFTANIN ASİSTİ: EKUBAN TRABZONSPOR
Fırtına'nın kanat oyuncusu içeride tek başına koşu atan Sörloth'a müthiş bir pas çıkardı. Tüm savunmaya aşan pas sonucu Norveçli yıldız da fileleri havalandırdı.
HAFTANIN KURTARIŞI: | UĞURCAN TRABZONSPOR
Bu hafta müthiş kaleci performansları izledik. Uğurcan'ın Kruse'nin şutunu kurtarışı müthişti. Muslera, Beto, Günay da birbirinden güzel toplar çıkardılar.
HAFTANIN TAKIMI: TRABZONSPOR
Bordo-mavililer ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle şampiyonluk umutlarını daha da artırdı.
HAFTANIN SÖZÜ: SERDAR GÜRLER
Göztepe'nin hücum oyuncusu Serdar Gürler, 1-1 berabere kaldıkları Denizlispor maçındaki futbollarını eleştirdi. Serdar "Bu sezonun en kötü futbolunu oynadık. Bu oyunla Denizli'den 1 puanla dönmek bizim için çok güzel. Mağlup olmayı hak etmiştik. 1 puana mutluyuz" dedi.
HAFTANIN FOTOĞRAFI
A.Gücü'nün forveti Orgill yerde kaldı. Meler penaltı vermedi. Orgill penaltı noktasına oturdu, bekledi. Meler, VAR'a bakıp penaltı verdi.
HAFTANIN OLAYI: LİDER SİVASSPOR 5 YEDİ
Süper Lig'in ilk yarısında müthiş bir performans sergileyen Sivasspor, ikinci devreye iyi şekilde start alamadı. Geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında puanı maçın son bölümünde çıkaran Yiğidolar, Gaziantepspor önünde kötü oynadı. Deplasmandan 5-1'lik mağlubiyetle dönen Sivasspor önemli bir avantajı da yitirdi.
HAFTANIN YILDIZI: SÖRLOTH
İNENLER
Y.MALATYA
RIZA ÇALIMBAY
AMINU
KAYSERİSPOR
ÇIKANLAR
NDIAYE
ADEM BÜYÜK
GÜNAY
ALANYASPOR
CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART
N'Sakala (Alanyaspor) Gustavo (Fenerbahçe)
SARI KART
Faty (Ankaragücü) Hadebe, Murat (Y.Malatya) Aissati (Denizlispor) Djilobodji (Gaziantepspor) Emre Belözoğlu (F.Bahçe) Belhanda (Galatasaray) Beto (Göztepe)
HAFTANIN GOLÜ: ALEXANDRU MAXIM GAZİANTEP
Güneydoğu temsilcisi, Sivasspor karşısında 5 gol atıp mağlup ederken Maxim mükemmel oynadı. 90'a gönderdiği şutla gözlerin pasını sildi.
HAFTANIN HOCASI: H.ÇİMŞİR / TRABZON
Bu hafta tüm gözler Trabzospor'un Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşmadaydı. Bordo-mavililer 45. saniyede gol yemelerine rağmen psikolojik olarak sahada güçlü durdular. Maçı 2-1'e çevirdiler. Hüseyin Çimşir de kenardan takımını adeta bir orktestra şefi gibi yönetti.
GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH TRABZON
Sörloth..........TRABZON...... 16
Cisse............ALANYA......... 15
Jahovic........ANTALYA......... 12
Muriç............F.BAHÇE......... 12
Stancu..........G.BİRLİĞİ......... 11
Crivelli...........BAŞAKŞEHİR...9
Yatabare.......SİVAS.................8
ASİST KRALLIĞI: EDİN VİSCA BAŞAKŞEHİR
Visca..............BAŞAKŞEHİR..9
Caner.............BEŞİKTAŞ....... 8
Ömer.............G.SARAY..........8
Guilherme.....TRABZON........6
Ljajic..............BEŞİKTAŞ........6
Serdar............GÖZTEPE........ 5
Nwakaeme...TRABZON....... 5
Galatasaray, Süper Lig tarihinde Kayserispor'u üst üste 6 maçta mağlup etti. Bu süreçte tam 20 gol kaydetti.
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, F.Bahçe maçlarında kalesine gelen 18 şutun 16'sını kurtardı
Beşiktaş efsanesi Atiba, gole en çok katkı yaptığı sezonu yaşıyor. 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Sörloth, 5 Büyük Lig ve Süper Lig'de en çok gol atan 4. oyuncu. İmmobile (25), Lewa (22) ve CR7'nin (19) arkasında.
- 5.2.2020
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Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Toplam 1
Yorum
Seyirci Emre gereken cezayı almalı
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Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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