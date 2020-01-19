Lukas Podolski hayırlı olsun

Antalyaspor transfer bombalarını arka arkaya patlatıyor. İlk hamlesini Kudryashov ile yapan kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa'dan Veysel Sarı'yı da kaptı. Antalya Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, "Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın (bugün) sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına (bugün) kadar sonuçlanır. Açıklamasını yaparız" diye konuştu. Japon ekibi Vissel Kobe, dün Alman futbolcu adına bir veda klibi hazırlayarak ayrılığı açıkladı.