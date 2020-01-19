Lukas Podolski hayırlı olsun
Veysel Sarı ile imzalayan Antalya bugün Sinan Gümüş ve Podolski’yi duyuracak.
Antalyaspor transfer bombalarını arka arkaya patlatıyor. İlk hamlesini Kudryashov ile yapan kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa'dan Veysel Sarı'yı da kaptı. Antalya Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, "Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın (bugün) sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına (bugün) kadar sonuçlanır. Açıklamasını yaparız" diye konuştu. Japon ekibi Vissel Kobe, dün Alman futbolcu adına bir veda klibi hazırlayarak ayrılığı açıkladı.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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