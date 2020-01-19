Lukas Podolski hayırlı olsun - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Lukas Podolski hayırlı olsun

hayırlı olsun

Lukas Podolski hayırlı olsun

ile imzalayan bugün ve Podolski’yi duyuracak.

transfer bombalarını arka arkaya patlatıyor. İlk hamlesini Kudryashov ile yapan kırmızı-beyazlılar, 'dan 'yı da kaptı. Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, " ile anlaştık, yarın (bugün) sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına (bugün) kadar sonuçlanır. Açıklamasını yaparız" diye konuştu. Japon ekibi Vissel Kobe, dün Alman futbolcu adına bir veda klibi hazırlayarak ayrılığı açıkladı.

  1. 19.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lukas Podolski hayırlı olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN