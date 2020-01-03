PFDK ceza yağdırdı

PFDK, kırmızı kart gören, Gençlerbirliği'nden Nadir ve Yasin ile Denizli'den Barrow'a 2'şer, Yeni Malatya'dan Jahovic'e 1 maç ceza verdi.

PFDK, kırmızı kart gören, Gençlerbirliği'nden Nadir ve Yasin ile Denizli'den Barrow'a 2'şer, Yeni Malatya'dan Jahovic'e 1 maç ceza verdi. A.Gücü, K.Paşa, G.Antep FK, Y.Malatya ve Ç.Rize'ye ayrıca tribün ve para cezaları kesildi.