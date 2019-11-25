Göztepe, bir ara zirveyi bırakmayan Alanya’yı da Castro’yla devirdi, yenilmezliğini 3 maça çıkardı. Akdeniz ekibi ise evinde bu sezon ilk kez kaybetti.
Yeni hocası İlhan Palut'la çıkışa geçen Göztepe, Alanya'da da bu çıkışını sürdürdü. Sarı- kırmızılılar, kaleci Beto'nun devleştiği maçta Akdeniz ekibini 68'de Castro'nun golüyle mağlup etti. Halil'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda top ağlarla buluştu ve Göz-Göz, 4 maçtır kazanamayan rakibine, bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırdı.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Alanya’da Göztepe baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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