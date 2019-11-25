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25 Kasım 2019, Pazartesi
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’da baskını

Alanya’da Göztepe baskını

, bir ara zirveyi bırakmayan ’yı da Castro’yla devirdi, yenilmezliğini 3 maça çıkardı. ekibi ise evinde bu sezon ilk kez kaybetti.

Yeni hocası İlhan Palut'la çıkışa geçen , 'da da bu çıkışını sürdürdü. Sarı- kırmızılılar, kaleci Beto'nun devleştiği maçta ekibini 68'de Castro'nun golüyle mağlup etti. Halil'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda top ağlarla buluştu ve Göz-Göz, 4 maçtır kazanamayan rakibine, bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırdı.

  1. 25.11.2019
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