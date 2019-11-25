Alanya’da Göztepe baskını

Yeni hocası İlhan Palut'la çıkışa geçen Göztepe, Alanya'da da bu çıkışını sürdürdü. Sarı- kırmızılılar, kaleci Beto'nun devleştiği maçta Akdeniz ekibini 68'de Castro'nun golüyle mağlup etti. Halil'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda top ağlarla buluştu ve Göz-Göz, 4 maçtır kazanamayan rakibine, bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırdı.