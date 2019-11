Usta yorumculardan flaş sözler! ''Organize işler''

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek kötü gidişatı durdurdu.

Fatih Terim'in yaptığı rotasyon kendini gösterdi.



UZUNDURUKAN: Haftalardır yerden yere vurulan Galatasaray ile lider arasında sadece 3 puanlık fark var. Hep söyledim, yineliyorum. Galatasaray'ın en kötü hali bile şampiyonluk yarışının içinde olur.



Galatasaray Avrupa'ya veda ettikten sonra ligde şampiyonluk için gaza basar. Rakipler dua etsinler de Galatasaray Avrupa'ya erken veda etmesin. Çünkü Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Bir de Falcao döndükten sonra takır takır goller atıp, galip gelen, puanları toplayan bir Galatasaray izlemeye başlarız.



KAPSAL: 4 büyük takım da lige istenen seviyede başlayamadı. Çünkü puan farkları çok az. Moral ve toparlanma açısından Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçındaki galibiyeti önemliydi. Haftanın en kârlı takımları Galatasaray ve Beşiktaş oldu şampiyonluk yarışında.



Galatasaray'ın, saha içinde daha takım bütünlüğü içinde hareket etmesi gerekir. İstenen sonuçlar gelmediği için Fatih Terim arayışlara giriyor ve farklı oyuncuları deniyor. Cimbom'un takım kurgusu tam oturmadı, bu da en büyük handikap. Sürekli deneme yapılması Terim'in istediği oyun pratiğini geciktiriyor.



Galatasaray puan anlamında şampiyonluk yarışında geride değil ama oyun anlamında da çok önde değil. Sarı-kırmızıların oyunu geliştirmesi gerekiyor.



Bunu yapabilirse en önemli şampiyonluk adaylarından bir tanesi olacaktır.



KORKMAZ: Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Taraftar iyi oynayıp da kaybetmeyi, kötü oynayıp kazanmaya tercih edecek noktaya geldi. Takım hem koşmuyor hem de gol atamıyor.



Falcao'nun sakatlığıyla ilgili gerçekleri bile öğrenemiyoruz şu an. Sakatlanmak ayıp değil; ayıp olan bu seviyedeki bir takımda sakatlanan bir yıldızla ilgili gerçekleri saklamak. Teknik direktör Fatih Terim hangi oyuncuyu rotasyona, hangisini revizyona soktu anlamadık.



Bugün oynanacak olan Real Madrid maçıyla bu konuda net fikir sahibi olacağız.



* Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Antalyaspor'u da yenerek çıkışını sürdürdü.



UZUNDURUKAN: Beşiktaş'ta yeni bir yönetimin gelmesi ve futbolcu alacaklarını ödemesi, takıma çok olumlu yönde yansıdı. Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde yaşanan kenetlenme, Antalyaspor maçında da gözlemlendi. Moral ve motivasyon olarak kendini bulan Kartal, önce ayağa kalktı, sonra da uçmaya başladı. Tartışılan Abdullah Avcı, üst üste gelen iki galibiyet ile koltuğunu sağlamlaştırdı. Şimdilik Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor.



Ben futbol olarak her hafta üstüne koyan bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş lig sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olur.



KORKMAZ: İstanbullu ezeli rakipler içinde bence en umutlu olması gereker taraftar; Beşiktaş taraftarı. Eksikler döndükçe, takıma uygulayamayacağı taktiği dayatma hatasından dönen teknik direktör Abdullah Avcı maçları gün gün yaşayıp kazandıkça çıkışları sürecek bence. Kolay kolay içeride maç kaybetmezler.



FENERBAHÇE HAFiFE ALDI

KAPSAL: Fenerbahçeli oyuncular maçtan önce 'Kazandık' modundaydı. Yani karşılaşmaya odaklanmamışlardı. 'Nasıl olsa ligin sonuncusuyla oynuyoruz, 1 gol atar galip geliriz' diye düşündüler. En büyük sıkıntı buydu. Tamam çok pozisyon buldular ama son vuruş beceriksizliği kendini gösterdi.



Bu konuda doğru oyun için Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezona bakmak lazım.



O zaman kenar oyuncuları Sow ve Kuyt'tı.



İkisinin de santrfor repertuarı vardı, gol atıyorlardı. Şimdi Moses ve Rodrigues oynuyor.



Çok gol becerisi olan, santfor özelliği taşıyan isimler değil.



Bunlar için iki ayrı plan gerekir.

Ersun Yanal'ın bunu iyi okuması gerek. Veriler tek başına işe yaramaz ama hangi veriyi nasıl kullanacağını bilenler için vazgeçilmez. Fenerbahçe yediği gole kadar üstün olan taraftı ama gol yedikten sonra kaos futboluna döndü.

Bu konuda teknik direktör Ersun Yanal'ın hataları var.

Kadrosunu iyi analiz etmeli.

Takım geriye düştüğü zaman Ersun Yanal'ın koyacağı akıl çok önemli. Bunu bu sezon sadece Başakşehir maçında yapabildi.

Değişikliklerden sonra giren oyuncunun kaliteyi düşürmemesi, katkı yapması gerekir. Başlayan takım maçı kazanırsa oyunculara yazar, ancak değişikliklerden sonra kazanırsa bu teknik adamın başarısı olur.



HAKEMLER ADİL DEĞİL

Şampiyonluk yarışında bizi nasıl bir senaryo bekliyor, neler olabilir?



UZUNDURUKAN: Hakemler bırakmıyor ki adil bir şampiyonluk yarışı olsun.

Bırakmıyorlar ki maç sonuçları saha içinde belirlensin. Süper Lig'in 10. haftası ve ilk üç sırada Dört Büyükler yok.



Anadolu takımları zirvede.



Ben o yüzden şu takım şampiyon olur diyemiyorum.



Elbette ki Dört Büyükler hep yarışın içinde olacak.



Zorlu yarışta daha az hakem hatasına kurban giden takım şampiyon olur…



TOROĞLU: Millet birbirinden kopmasın, kopmayınca heyecan olsun. Yayıncı kuruluş bol para kazansın mı var, yoksa birilerinin yolu kesilsin, birileri şampiyon olsun mu var. Dikkatle izliyorum, tuhaf tuhaf işler oluyor.



Büyük resme baktığınızda bir şeyler belli olacak. 3-4 hafta geçtiğinde bunu daha net göreceğim. Bu işler organize işler mi yoksa adamı şişler mi...



KORKMAZ: An itibariyle ilk üç sırada dört büyüklerden hiçbiri yok. Bunu ilk 10 haftanın ardından hayli manidar buluyorum. Haftalardır bu sezon için ''fırsat sezonu'' dememin sebebi sürpriz bir şampiyon çıkma olasılığı sayesinde. İlk dokuz sıranın geri kalanında dört büyükler, son yılların zirveye oynayan takımı Başakşehir ve Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u var. Konyaspor hariç diğer sekiz takımın da şampiyonluk olasılığı bulunduğu kanaatindeyim.



En beğendiğim takımlar (şu an için); Alanya, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor… KAPSAL: Beşiktaş'ın Galatasaray'dan sonra Antalyaspor'u da yenmesi çok önemliydi. Bir çıkış yakaladılar. Onların da maçın ilk yarısı ile ikinci devresinin arasında gecegündüz kadar fark vardı.

Hücum ve son vuruşları daha kaliteli olsaydı ilk devrede maçı koparabilirlerdi.



Umut Nayir iyi niyetli ama Burak oynamadığında atak sonlandırma sorunu daha büyük. Bu her takım için geçerli. Abdullah Avcı'nın bu problemi çözmesi gerekir. Beşiktaş'ta işler yavaş yavaş oturmaya başladı.



İki maçta alınan 6 puan çok önemli. Sakat oyuncular da döndükten sonra Avcı'nın son haftalarda oynattığı direkt hücumcu futbolcularla planladığı bu oyun, eldeki futbolcularla en uygun futbol anlayışı olarak gözüküyor.



Siyah-beyazlılar artık geleceğe odaklanmalı ve bunu yapabilirlerse sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaklardır.





TRABZON YORULDU

KAPSAL: Trabzonspor, Göztepe maçında ilk 10-15 dakika rakibe üstünlüğünü hissettiremedi.



Çünkü futbolculara çok yoğun yük bindi.



Sakatların yanı sıra Sosa, Sörloth ve Nwakaeme'ye çok yük bindi. Tabii bu futbolcular belli yaşa gelmiş durumda.



Bu 3 isim de çok yıprandı, yoruldu.



Bu da Karadeniz ekibinin futbolunu olumsuz etkiledi.



Takımı gençleştirmek kolay ama önemli olan kaliteyi düşürmemek.



Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan ve Yusuf Sarı sahaya sürüldü. Bu futbolcular Trabzonspor gibi büyük bir takım için yeterli değiller.

Mesela bu 3 isim Göztepe'de ilk 11'de oynayamaz. Yani sezon başı planlaması doğru değil. Hep söylediğim gibi Trabzonspor öncelikle savunma sorununu çözmeli. Bunu hallederse birçok sorun da çözülmüş olacak.



Sakatlar takımı olumsuz etkiliyor tamam ama Trabzonspor'un top rakipteyken savunma planı yok. Takımda sağlam bir savunma kurgusu yok. Trabzonspor 0-0'ı doğru oynamalı, bir gol bulunca kazanır. Gol üretemezsen savunmayı doğru yaparsan da şampiyon olabilirsin.