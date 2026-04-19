Esenler Erokspor'dan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında önemli galibiyet!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig



Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor, evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında kazandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 18:27 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 18:29


Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Amedspor SK'nin deplasmanda Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olmasıyla birlikte Esenler Erokspor ikinci sıraya yükseldi ve Süper Lig'e yükselme yolunda iki hafta kala önemli bir avantaj elde etti.

Esenler Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golü 46. dakikada Mame For Faye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor 73 puana yükselerek 72 puanda kalan Amed SK'nin 1 puan önüne geçti. Play-off iddiası devam eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 54 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Esenler Erokspor, Sarıyer'e konuk olacak. Ankara Keçiörengücü ise Manisa FK'yi ağırlayacak.

