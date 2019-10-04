Malatyaspor Denizli'yi Jahovic'le yıktı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Malatyaspor Denizli'yi Jahovic'le yıktı!

Malatyaspor Denizli'yi Jahovic'le yıktı!

'in 7. haftasında BtcTurk , sahasında Yukatel 'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Makedon forveti tam 4 gol kaydetti.

'in 7. haftasında ile , Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 28. dakikada 'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden hemen 6 dakika Mitchell Donald, durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Malatya üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada bir penaltı daha kazanan Sarı-kırmızılılar'da Jahovic kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

Denizlispor'da Rodallega 65. dakikada farkı 2'ye indirdi. Ancak ev sahibi ekibin Makedon forveti hız kesmedi ve skoru 4-1'E getirdi.

Dakikalar 90+2'yi gösterirken maçın yıldızı Adis Jahovic bir kez daha sahneye çıktı maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-1

  1. 04.10.2019
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