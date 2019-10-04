Malatyaspor Denizli'yi Jahovic'le yıktı!
Süper Lig'in 7. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Makedon forveti Adis Jahovic tam 4 gol kaydetti.
Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip 28. dakikada Adis Jahovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Golden hemen 6 dakika Mitchell Donald, durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Malatya üstünlüğüyle sona erdi.
61. dakikada bir penaltı daha kazanan Sarı-kırmızılılar'da Jahovic kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.
Denizlispor'da Rodallega 65. dakikada farkı 2'ye indirdi. Ancak ev sahibi ekibin Makedon forveti hız kesmedi ve skoru 4-1'E getirdi.
Dakikalar 90+2'yi gösterirken maçın yıldızı Adis Jahovic bir kez daha sahneye çıktı maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-1
- 04.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
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