Malatyaspor Denizli'yi Jahovic'le yıktı!

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 28. dakikada Adis Jahovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden hemen 6 dakika Mitchell Donald, durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Malatya üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada bir penaltı daha kazanan Sarı-kırmızılılar'da Jahovic kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

Denizlispor'da Rodallega 65. dakikada farkı 2'ye indirdi. Ancak ev sahibi ekibin Makedon forveti hız kesmedi ve skoru 4-1'E getirdi.

Dakikalar 90+2'yi gösterirken maçın yıldızı Adis Jahovic bir kez daha sahneye çıktı maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-1