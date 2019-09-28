7 yıl sonra derbi
Sarı lacivertli cephede Metin Diyadin, “Rakip kim olursa olsun hedef galibiyet” derken, Kırmızı Karaların Fildişili golcüsü Sio da, camiasına 3 puan sözü verdi.
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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