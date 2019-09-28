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28 Eylül 2019, Cumartesi
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7 yıl sonra derbi

7 yıl sonra derbi

Sarı lacivertli cephede Metin Diyadin, “Rakip kim olursa olsun hedef galibiyet” derken, Kırmızı Karaların Fildişili golcüsü Sio da, camiasına 3 puan sözü verdi.

'in iki köklü kulübü ve , 7 yıl aradan sonra yarın kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Metin Diyadin ile çıkışa geçmek isteyen sarı lacivertliler, statü gereği ev sahibi olacağı derbide mutlak galibiyet hedefliyor. F.Bahçe'ye rağmen çok iyi oynadıklarını vurgulayan Diyadin, "Rakip kim olursa olsun tek hedef galibiyet" dedi. Ligde galibiyet hasreti çeken Gençlerbirliği'nin Fildişili golcüsü Sio "Ankaragücü'nü yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
  1. 28.9.2019
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