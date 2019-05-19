Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki final niteliği taşıyan ve 90 dakikası sonunda şampiyonun belli olabileceği Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu!

Zorlu karşılaşmada Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy, AVAR hakemi olarak görev yapacak.