Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!
19 Mayıs 2019, Pazar
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Son dakika: - maçının VAR hakemi belli oldu!

Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!

Son dakika haberine göre; - maçının VAR hakemi belli oldu. 'deki şampiyonluk mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) görevinde olacak. Mücadelenin AVAR'ları ise ve Mustafa Emre Eyisoy oldu.

'in 33. haftasındaki final niteliği taşıyan ve 90 dakikası sonunda şampiyonun belli olabileceği - maçının VAR hakemi oldu!

Zorlu karşılaşmada ve Mustafa Emre Eyisoy, AVAR hakemi olarak görev yapacak.

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  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 13:15
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