Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!
Son dakika haberine göre; Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) görevinde Ali Palabıyık olacak. Mücadelenin AVAR'ları ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki final niteliği taşıyan ve 90 dakikası sonunda şampiyonun belli olabileceği Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu!
Zorlu karşılaşmada Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy, AVAR hakemi olarak görev yapacak.
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 13:15
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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