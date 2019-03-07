Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
07 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

, 'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplu halde koşuyla başladı. Top kapma, çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Welinton'un yer almadığı antrenmanda, Junior Fernandes takımdan ayrı koşu yaptı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

  1. 07.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN