Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplu halde koşuyla başladı. Top kapma, çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Welinton'un yer almadığı antrenmanda, Junior Fernandes takımdan ayrı koşu yaptı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 07.03.2019
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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