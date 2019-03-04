Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
04 Mart 2019, Pazartesi
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'de maçı hazırlıkları başladı

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü 'yı konuk edecek , bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan maçında uzun süre forma giyen oyuncuların yenilenme idmanı yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma bölümünün ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptıkları bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin, takımdan ayrı çalıştı.

  1. 04.03.2019
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