Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Atiker Konyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncuların yenilenme idmanı yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma bölümünün ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptıkları bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin, takımdan ayrı çalıştı.
- 04.03.2019
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Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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