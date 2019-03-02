Lider Başakşehir, Malatya deplasmanında
Süper Lig’in lideri konumunda bulunan Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
LİGDE 4. RANDEVU
İki takım yarınki mücadeleyle birlikte ligdeki 4. randevularına çıkacak. Bugüne kadar oynanan 3 maçta ise Başakşehir 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 4 gol atarken, sarı-kırmızılıların sadece 1 golü bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR'DEN GEÇİT YOK
Abdullah Avcı'nın takımı, hem iç sahada hem de dış sahada rakiplerine kolay kolay gol atma şansı tanımıyor. Süper Lig'de kalesinde sadece 11 gol gören turuncu-lacivertliler, aynı zamanda bu sezon 14 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer almayı başardı. Başakşehir, bunların yanında ligdeki son 5 maçında da sadece 1 gol yedi.
CLİCHY KADRODA YOK
Turuncu-lacivertli ekibin sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi süren Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.
DÜDÜK AYDINUSTA
Yeni Malatya Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.
- 02.03.2019
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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