A Spor taksi sporun nabzını tutuyor
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A Spor taksi sporun nabzını tutuyor

A Spor Taksi trafikte... Direksiyonda A Spor muhabiri Evren Yavuz, hem taraftarların görüş ve düşüncelerini aldı, hem de onların taraftarı oldukları takımlardan beklentilerini spor kamuoyuyla paylaştı..

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02 Mart 2019 , Cumartesi
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