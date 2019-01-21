Antrenör Yıldırım Uran vefat etti
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Antrenör vefat etti

Antrenör Yıldırım Uran vefat etti

En son 'da teknik direktör 'nun yardımcılığını yapan vefat etti.

Yaklaşık 1 hafta önce geçirdiği kalp krizin ardından hastanede tedavi altına alınan 'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

1986-1987 sezonundan itibaren çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan 6 Ekim 1955 Ankara doğumlu Yıldırım Uran, 2008-2009 sezonundan başlayarak Akhisarspor, , ve 'da teknik direktör 'nun yardımcılığını üstlendi.

Uran için Altınordu, Akhisarspor, Karşıyaka ve kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

  1. 21.1.2019 20:49
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