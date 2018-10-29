Süper Lig'de yabancı kalmadı – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'de yabancı kalmadı

    Süper Lig'de yabancı kalmadı

    'de 10. hafta mücadeleleri devam ederken, 'de Hollandalı çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Böylelikle ligde yer alan teknik adamlar içinde yabancı bir isim de kalmadı.

    'in 10. haftasında dün akşam oynanan karşılaşmada sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan 'de ile yollar ayrıldı. Hollandalı çalıştırıcı, geride kalan 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek sadece 9 puan toplayabildi. Sarı-lacivertli yönetim tarafından Cocu'nun görevine son verilmesiyle de ligde yabancı teknik adam kalmadı. Önümüzdeki hafta deplasmanda ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de takımın başına geçecek ismin yerli mi, yabancı mı olacağı ise merak konusu.

    LİGE İKİ TAKIM YABANCIYLA BAŞLADI
    Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna sadece Akhisarspor ve Fenerbahçe yabancı teknik direktörlerle başladı.

    Yeni sezona 'yı kazanarak giriş yapan ve 'nde mücadele eden Akhisarspor'da ligde istenilen sonuçlar alınmayınca 5. hafta sonunda Teknik Direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı. Ege temsilcisi, 7. haftada takımın başına 'ı getirse de beklenen çıkış yakalanamadı ve yeşil-siyahlılar bugün oynayacakları karşılaşması öncesi 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

    'un başkanlığa seçilmesiyle büyük bir değişim içinde giren ve bu bağlamda sezon başında takımı Phillip Cocu'ya emanet eden Fenerbahçe'de de işler istenildiği gibi gitmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan, Süper Lig'de ise 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan sarı-lacivertli ekipte kötü gidişatın sonucu Cocu'ya kesildi ve 48 yaşındaki antrenör görevinden alındı.
    1. 29.10.2018 10:41
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