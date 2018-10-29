Süper Lig'de yabancı kalmadı
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadeleleri devam ederken, Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Böylelikle ligde yer alan teknik adamlar içinde yabancı bir isim de kalmadı.
LİGE İKİ TAKIM YABANCIYLA BAŞLADI
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna sadece Akhisarspor ve Fenerbahçe yabancı teknik direktörlerle başladı.
Yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak giriş yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor'da ligde istenilen sonuçlar alınmayınca 5. hafta sonunda Teknik Direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı. Ege temsilcisi, 7. haftada takımın başına Cihat Arslan'ı getirse de beklenen çıkış yakalanamadı ve yeşil-siyahlılar bugün oynayacakları Antalyaspor karşılaşması öncesi 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Ali Koç'un başkanlığa seçilmesiyle büyük bir değişim içinde giren ve bu bağlamda sezon başında takımı Phillip Cocu'ya emanet eden Fenerbahçe'de de işler istenildiği gibi gitmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan, Süper Lig'de ise 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan sarı-lacivertli ekipte kötü gidişatın sonucu Cocu'ya kesildi ve 48 yaşındaki antrenör görevinden alındı.
- 29.10.2018 10:41
- Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11'i
- Phillip Cocu Ülker Stadı'ndan böyle ayrıldı
- Özsoy: Teknik direktör ile ilgili alacağımız yeni kararları en kısa sürede bildireceğiz
- Erman Toroğlu: Baş hatalı varsa Ali Koç ve ekibidir
- Erman Toroğlu: 3 gün önce ayıp edilmişti Cocu'ya, Ali Koç öyle demedi mi?
-
Cocu'nun görevine son verildi!
Toplam 8
Yorum
berlin İlk duyduğumda olmaz demiştim. Fransız veya alman hoca olacaktı. Veya Aykut ile devam edilecekti. Onun takımları ikinci yıl oturuyordu.
-
Abdurrahim Albayrak: "Sakat sayımız 9'a çıktı"
Toplam 3
Yorum
Can Terim hazır oyuncu ve rahmetli derval sayesinde buralara gelmiş bir oyuncu yetiştirememiş milandan kovulmuş milli tek dan kovulmuş ilaç gs
-
Semih Özsoy: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir"
Toplam 5
Yorum
Sinan Bedeli Fener ödüyor Pereira Aykut ve en son çocuya hepsine tazminat ödeniyor insan bunu demez bedeli kim ödüyor
Süper Lig'de yabancı kalmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.