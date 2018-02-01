Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:16
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4 üst üste şampiyonluk
Toplam 4
Yorum
celal sen bu sene 2.ol sultanahmete e gıt sukur et ne sampıyonlugu neden bahsedıyorsun martı goremeyız bu hocayla
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Avrupa aşkına
Toplam 1
Yorum
acg Bu yönetim kulübü borç batağına soktu. Atıl durumda bir sürü futbolcu var ama ara transferde maalesef bunları gönderemedi.
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Ozan'a af yolu açıldı
Toplam 6
Yorum
MRT KADRO DIŞI KALMASI HATAYDI !! GENÇ OYUNCU DÜNYA PARALAR VERİLMİŞ !! KAYBETMEK KOLAY ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK !!
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isimleri değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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