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    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ve 1. Lig'in isimleri değişti

    Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isimleri değişti

    ve 1. Lig'in isim sponsoru oldu.

    Yapılan yazılı açıklamada, ve 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün, ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

    Anlaşmanın, bu sezonun kalan bölümü ve 2018-2019'un tamamını kapsadığı ifade edildi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:16
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