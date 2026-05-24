Kartal'dan kaleci transferinde flaş hamle! 10+4 planı ortaya çıktı

Siyah beyazlılar, gelecek sezon uygulamada olacak 10+4 kuralına göre planlamalarını gözden geçirmeye başladı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde kaleye yabancı bir takviye yapmayı planlıyor. Ancak burada istenilen profil bulunamaması halinde ibrenin yerliye dönmesi ve yabancı haklarını diğer bölgelerde kullanması da düşünülüyor.

Sabah'ın haberine göre, 1 numaraya en ciddi yerli aday ise Altay Bayındır. Milli eldiven de gelmeye sıcak. Beşiktaş'ın teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmasıyla birlikte Altay konusunun da masaya yatırılacağı aktarıldı. Sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transferi beklenirken, 25 yaşındaki eldivenin yerine ayrılığı resmileştiğinde ikinci kaleci takviyesinin lig içerisinden olması bekleniyor.