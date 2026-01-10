Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'leri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam 18.45'te karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak ezeli rakiplerin dev mücadelesini Hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray- Fenerbahçe mücadelesinin heyecanı ATV ekranlarında yaşanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Turkcell Süper Kupa'da taraftarlar futbola doyacak. Gün boyu A Spor'da özel yayınlar, röportajlar, canlı bağlantılar ve yorumlarla adeta bir futbol şöleni yaşanacak. Saatler 18.45'i gösterdiğinde ise Galatasaray ile Fenerbahçe santrada buluşacak, şampiyon ATV ekranlarında belli olacak. Yarı finalde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1, Fenerbahçe de Samsunspor'u 2-0'la geçmişti.

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

TÜRKIYE Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'da final saatinin 20.30'dan 18.45'e alındığını açıkladı. Bugün İstanbul'da beklenen şiddetli lodos, fırtına ve yağmur nedeniyle böyle bir karar verildiği belirtildi. Her iki kulüp de saati onayladı.

SÜPER KUPA'DA 28. FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Turkcell Süper Kupa'da 28. kez finalde mücadele edecek. Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 50 kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 27 kez mücadele etti. Bu kulvarda da 17 kez mutlu sona ulaşarak kupa kazanma geleneğini sürdüren Galatasaray, Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.

CİMBOM İLK SIRADA

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı. Cimbom, ilk organizasyonda 2006 yılında Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

F.BAHÇE ÖNDE

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez rakip olacaklar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayla 19. Süper Kupa sahibini bulacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

5. KEZ RAKİPLER

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2006'dan bu yana Süper Kupa'da 5. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşı karşıya gelmiş, Galatasaray 3-2'lik galibiyetle kupaya uzanmıştı. 2013 ve 2014 yıllarında oynanan Süper Kupa finalleri de iki takımı rakip yapmıştı. Ezeli rakiplerin son Süper Kupa mücadelesi ise 7 Nisan 2024 yılında Şanlıurfa'da yapıldı. G.Saray'ın 2006'dan bu yana finallerde 3-1'lik üstünlüğü var.

SON 10 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Son 10 maçta Galatasaray 5, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti. Söz konusu derbilerde biri Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarıkırmızılılar, 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

ÖZBEK'İN 16. DERBİSİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 16. Fenerbahçe derbisini bu akşam yaşayacak. Sarı-kırmızılı kulüpte iki farklı dönemde başkanlık yapan Özbek, 6 galibiyet elde etti. Başkan Özbek ayrıca 6 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.

SARAN'IN 2. HEYECANI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2. Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak. 21 Eylül 2025'te göreve gelen Başkan Saran, Trendyol Süper Lig'de 1 Aralık 2025'te Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta ilk derbisinde bulunmuştu.

GOLCÜLERİN DÜELLOSU

Sarı-kırmızılı takım ile sarı-lacivertli takımın dev kapışmasında golcüler dikkat çekecek. Aslan'ın tarihe geçen yıldızı Mauro İcardi ile Kanarya'nın ünlü forveti Jhon Duran skor yükünü çekmeye çalışacak. Her iki yıldız da yarı finalde takımları adına gol atarak final kapısını aralamıştı. İcardi bu sezon 24 maçta 10 atarken, Duran da 16 maçta 5 gol buldu. Duran ayrıca ligdeki derbide gol atmayı başarmıştı.

İŞTE DEV FİNALİN MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran