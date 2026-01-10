CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Kupa GS-FB MAÇI CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

GS-FB MAÇI CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve Domenico Tedesco'nun kozlarını paylaşacağı turda hangi ekibin kupaya ulaşacağı heyecanla bekleniyor. Kritik derbi öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS-FB derbisi detayları...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 12:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GS-FB MAÇI CANLI | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İstanbul Valiliği'nin güvenlik ve hava koşulları uyarısıyla saati 18.45'e çekilen derbi öncesi futbolseverler, "Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu da merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS-FB derbisi hakkında öne çıkan detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45'te başlayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ

TFF'den gelen son dakika açıklamasıyla derbinin saati değişti! Daha önce 20.30 olarak planlanan başlangıç saati, İstanbul Valiliği'nin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle erkene çekildi. GS-FB derbisinde ilk düdük saat 18.45'te çalacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

👉GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | ŞİFRESİZ👈

Galatasaray-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

BURUK'TAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev final öncesi düzenlenen basın toplantısında hem camiasına umut aşıladı hem de ezeli rakibine zeytin dalı uzattı. Bir önceki Süper Kupa krizine atıfta bulunan tecrübeli hoca, "Fenerbahçe yönetimine ve teknik ekibine teşekkür ederim. Sadece kupa için değil, dünyaya birlik mesajı vermek için sahadayız. Kazananın psikolojik üstünlüğü alacağı ama dostluğun baki kalacağı bir gece olsun" dedi.

Takımdaki eksiklere de değinen başarılı çalıştırıcı; Osimhen, Jakobs ve Singo'nun yokluğunu hatırlatarak, "Kadroda olan her oyuncum derbi ruhunu biliyor. Transfer çalışmalarımız ise sürüyor. Taraftarımızın şüphesi olmasın; Şampiyonlar Ligi kalitesinde isimleri en doğru zamanda kadromuza katacağız" sözleriyle yönetimin yoğun mesaisine dikkat çekti.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

TEDESCO'DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin Alman çalıştırıcısı Domenico Tedesco, Süper Kupa öncesi Samandıra'daki yüksek enerjiyi Riva'ya taşıdı. Yeni yıla Samsunspor galibiyetiyle başlamanın moralini yaşadıklarını belirten Tedesco, "Takımımda harika bir atmosfer var. Her oyuncum bu maça çıkmak için adeta can atıyor. Biz sadece futbola ve sahada yapacaklarımıza odaklandık" diyerek Galatasaray'a meydan okudu.

Sarı-lacivertli taraftarların yolunu gözlediği Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. Tedesco, Brezilyalı yıldızın sakatlığını atlattığını ve bu akşam kadroda olacağını açıkladı. Gözlerin çevrildiği yeni transfer Guendouzi için ise kapıyı açık bıraktı: "Matteo tam bir 'winner' (kazanan) karakter. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçmesi vizyonumuzu gösteriyor. Lazio ile 2 gün önce 90 dakika oynadı, bu akşam kaç dakika sahada kalacağına kendisiyle konuşup karar vereceğiz."

Süper Kupa finali hangi kanalda?

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA 405. RANDEVU

Türk futbolunun iki çınarı, tarihin tozlu sayfalarından bugüne uzanan o muazzam rekabette 405. kez karşı karşıya geliyor. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı"nda Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan bu destansı yolculuk, bugün Olimpiyat Stadı'nda 19. Süper Kupa için yeni bir perde açıyor.

👉SÜPER KUPA FİNAL MAÇI CANLI YAYIN | G.SARAY-F.BAHÇE MAÇI İZLE👈

İSTATİSTİKLER KANARYA DİYOR, SON YILLAR ASLAN!

Genel toplama baktığımızda sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Geride kalan 404 maçın 149'unu Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray 130 kez (biri hükmen) sahadan zaferle ayrıldı. Gol sayılarında da Kanarya'nın 544-505'lik üstünlüğü bulunuyor. Ancak yakın tarihte ibre Cimbom'dan yana! İki takım arasındaki son 10 resmi maçta Aslan 5 kez kükrerken, Kanarya sadece 2 kez gülebildi. Bu süreçte Galatasaray rakip filelere tam 15 gol bıraktı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçları

SÜPER KUPA'DA 5. DÜELLO

Süper Kupa formatında bugün 5. randevu gerçekleşecek. Daha önce oynanan 4 Süper Kupa finali sonuçları ise şöyle:

  • 2012 (Erzurum): Galatasaray 3-2 kazandı.

  • 2013 (Kayseri): Galatasaray 1-0 kazandı.

  • 2014 (Manisa): Fenerbahçe penaltılarla güldü.

  • 2024 (Şanlıurfa): Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray 3-0 hükmen kazandı.

Süper Kupa istatistikleri

GS-FB DERBİLERİNDE YABANCI GOLCÜLER DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev rekabette son 11 yıla "yabancı lejyonerler" damga vurdu! Son 27 derbide atılan toplam 43 golün tam 36'sına yabancı yıldızlar imza atarken, yerli oyuncular sadece 7 kez sahne alabildi. Bu istatistik, bu akşamki Süper Kupa finalinde de gözlerin neden dünya yıldızlarında olacağını kanıtlıyor.

Galatasray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler!

ASLAN'IN YABANCILARI DAHA KESKİN

Son 11 sezonda ağları 25 kez sarsan Galatasaray'da, bu gollerin 22'si yabancı kramponlardan geldi. Fenerbahçe'nin ise 18 gollük skor yükünün 14'ünü ithal yıldızlar sırtladı. Sarı-lacivertli formayla 4, sarı-kırmızılı formayla ise 3 Türk futbolcu bu süreçte derbi golü sevinci yaşayabildi. Toplamda 28 farklı yabancı oyuncu, derbi tarihinde adını "golcüler" listesine yazdırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı istatistikleri

GÖZLER YILDIZ İSİMLERDE

Bu akşam sahada olacak isimlerden daha önce bu ateşi tadanlar var! Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü, Galatasaray'da ise Lucas Torreira, Gabriel Sara ve derbilerin efendisi Mauro Icardi daha önce rakip fileleri sarsarak bu özel duyguyu yaşamıştı. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'da Icardi'nin, Fenerbahçe'de ise yeni transferlerle birlikte Szymanski'nin performansı kupa yolunda belirleyici olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek. GS-FB derbisinde VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın transfer teklifine anında ret!
Bernardo Silva'dan G.Saray'ı üzen haber!
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrolü sağladı
Turkcell Süper Kupa'da dev final!
F.Bahçe'de yıldız isim derbi kadrosuna alındı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın transfer teklifine anında ret! G.Saray'ın transfer teklifine anında ret! 12:21
Bernardo Silva'dan G.Saray'ı üzen haber! Bernardo Silva'dan G.Saray'ı üzen haber! 11:55
Como-Bologna maçı yayın bilgileri! Como-Bologna maçı yayın bilgileri! 11:48
F.Bahçe'de yıldız isim derbi kadrosuna alındı! F.Bahçe'de yıldız isim derbi kadrosuna alındı! 11:30
Valencia-Elche maç bilgileri ve 11'ler! Valencia-Elche maç bilgileri ve 11'ler! 11:23
Girona-Osasuna maçı ayrıntıları! Girona-Osasuna maçı ayrıntıları! 11:12
Daha Eski
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurulu ertelendi Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurulu ertelendi 11:12
Bucks deplasmanda Lakers'ı devirdi Bucks deplasmanda Lakers'ı devirdi 11:10
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Udinese… G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Udinese… 11:06
Villarreal-Deportivo Alaves maçı ilk 11'ler! Villarreal-Deportivo Alaves maçı ilk 11'ler! 10:55
Lookman gerçeği ortaya çıktı! Meğer F.Bahçe... Lookman gerçeği ortaya çıktı! Meğer F.Bahçe... 10:44
Real Oviedo-Real Betis maçı tüm detayları! Real Oviedo-Real Betis maçı tüm detayları! 10:43