Süper Kupa Şöleni Turkuvaz'da

Ziraat Türkiye Kupası
Yeni formatla ilk kez oynanacak kupada G.Saray-Trabzonspor maçı 5 Ocak’ta Gaziantep’te, F.Bahçe-Samsun karşılaşması ise 6 Ocak’ta Adana’da yapılacak. Zorlu müsabakalar ATV ve A Spor’dan naklen ekranlara gelecek.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Yeni formatıyla bu yıl ilk kez 4 takımla oynanacak Turkcell Super Kupa'da yarı final kuraları cekildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gercekleştirilen kura cekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Fenerbahce Yoneticisi Ertan Torunoğulları, sportif direktor Devin Ozek, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, idari direktor Uğur Yıldız, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Trabzonspor Yoneticisi Gozde Atasoy da katıldı. Super Kupa'nın mac tarihleri ve oynanacak statlar belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahce-Samsunspor mucadelesinin ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi. Final 10 Ocak'ta İstanbul Ataturk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Maclar saat 20.30'da başlayacak. Yarı final musabakaları ATV ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İLKLERIN TAKIMIYIZ

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu kura cekimi sonrası iddialı konuştu. Kavukcu, "İlk format ve biz de ilklerin takımı olarak kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanacağız da. Gercekten iyi olanın kazanacağı, kaybedenin cok mutsuz olmayacağı bir turnuva olsun inşallah. Tum kupaları alma hayalimiz var. Allah inşallah bunları bize yaşatır" dedi.

KUPAYI KAZANACAĞIZ

Fenerbahce Yoneticisi Ertan Torunoğulları kura değerlendirmesi yaptı. Torunoğulları, "Camiamıza hayırlı olsun. Adana cıkmasına sevindim. Fenerbahce ve Samsunspor, ligde ve Avrupa'da başarılı. İki guzide kulubu Adana'nın gormesi cok guzel. Cok cekişmeli ve zevkli bir mac olacak. Her şey guzel gidiyor, inşallah gidip kazanacağız" şeklide konuştu.

GÖRÜLECEK HESABIMIZ VAR

Trabzonspor yoneticisi Gozde Atasoy, Super Kupa'yı Trabzonspor'un kaldıracağını iddia etti. Atasoy, "Tum takımlara hayırlı ve uğurlu olsun. Kac takımın katıldığını onemsemeyen bir yapımız var. Herkese başarılar diliyorum. Trabzonspor'un kaldıracağı bir kupa olacağını duşunuyorum. Antep'te Galatasaray ile gorulecek bir hesabımız var" diye konuştu.

BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen Super Kupa'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını soyledi. Bilen, "Yeni formatın Turk futboluna katkı sağlayacağını umit ediyorum. Başarımızın tesaduf olmadığını gostermek istiyoruz. Konferans Ligi'nde ulkemizi layıkıyla temsil etme hedefimiz var. Rakibimiz Fenerbahce ve diğer kuluplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

