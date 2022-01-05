Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI | Süper Kupa maçı canlı izle

2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın yönetiminde 2 kupada şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Antalyaspor, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanıyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat 20:45'te başladı ve ATV'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Bünyamin, Veysel, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki 15'inci Turkcell Süper Kupa, Almanya'nın ardından ilk kez Türkiye dışında bir ülkede oynanması itibarıyla önem taşıyor. 2006 yılında ilk kez düzenlenmeye başlayan Süper Kupa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanırken, daha sonra ise Türkiye'nin farklı illerinde sahiplerini buldu.

BEŞİKTAŞ 6'NCI, ANTALYASPOR İLK KEZ

Beşiktaş, 6'ncı kez Turkcell Süper Kupa'da boy gösteriyor. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başardı. İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıktı.

İKİ TEKNİK ADAM DA İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYOR

Turkcell Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3'üncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.