Roma Olimpiyat Stadı, İtalya'nın Roma kentinin Foro Italico bölgesinde bulunan bir stattır. 1936 yılında yapılan stat, 70.634 kişiliktir. Stadı, İtalya'nın köklü kulüplerinden SS Lazio ve AS Roma takımları kullanır. UEFA'nın 5 yıldızlı stadyumlarından birisidir. Daha önce 1960 Yaz Olimpiyatları'na, 1987 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ve 1990 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştır. 2009 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır.
ROMA OLİMPİYAT STADI
Roma Olimpiyat Stadı, İtalya'nın Roma kentinin Foro Italico bölgesinde bulunan bir stattır. 1936 yılında yapılan stat, 70.634 kişiliktir. Stadı, İtalya'nın köklü kulüplerinden SS Lazio ve AS Roma takımları kullanır.
Statlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:13 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 01:22