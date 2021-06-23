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Son dakika haberi: 'ın kardeşi corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındı!

Son dakika haberleri... Şarkıcı 'ın () erkek kardeşi corona virüsüne yakalanmıştı. Tektaş'ın, durumunun ağırlaştığı ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi. Alişan'ın eşi 'dan da bir paylaşım geldi. Peki, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? İşte detaylar...

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:14
Son dakika haberi: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındı!

olarak tanınan şarkıcı 'a, erkek kardeşi 'tan kötü haber geldi. Corona virüsüne yakalanan Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyordu.

2009 yılında hayatını ile birleştiren Selçuk Tektaş'ın iki kız çocuğu var. Bu haber sonrası Alişan'ın eşi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Mucizelerle dolu bir gün olsun" ifadelerini kullandı.

Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerine yer vermişti.

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