Son dakika haberi: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındı!

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş'a, erkek kardeşi Selçuk Tektaş'tan kötü haber geldi. Corona virüsüne yakalanan Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyordu.

2009 yılında hayatını Merve Tektaş ile birleştiren Selçuk Tektaş'ın iki kız çocuğu var. Bu haber sonrası Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Mucizelerle dolu bir gün olsun" ifadelerini kullandı.

Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerine yer vermişti.

