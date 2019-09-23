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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Unutulmaz spor spikeri vefat etti

Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti

'nin kurucularından, 'nin unutulmaz spor spikeri , 91 yaşında hayatını kaybetti Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) kurucularından, TRT'nin , 91 yaşında vefat etti.

'den yapılan açıklamada, Karakaya'nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "TSYD'nin kurucularından, 'nin unutulmaz spor spikeri vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır." denildi.

Gazeteciliğe 1955 yılında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.

  1. 23.09.2019
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