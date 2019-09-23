Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti
TSYD'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında hayatını kaybetti Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında vefat etti.
TSYD'den yapılan açıklamada, Karakaya'nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "TSYD'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır." denildi.
Gazeteciliğe 1955 yılında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.
- 23.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
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arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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