Haberler Sivasspor Sivasspor Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarına başladı!

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, maç hazırlıklarına 20 Ekim’de kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 16:03
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına 20 Ekim'de yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları ve topa sahip olma egzersizleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

İzinli olan ve Ankara'da bulunan Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ise antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına 21 Ekim'de devam edecek.

