PFDK'dan Net Global Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynatan Net Global Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 04.02.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü sporcusu MURAT PALULİ hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü görevlisi TAYLAN OKAN İŞÇİ'nin, idari tedbire uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 148.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."