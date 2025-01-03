Trabzonspor'a Rey Manaj'dan kötü haber! Sivasspor resmen açıkladı

Sivasspor'da forma giyen ve devre arasında Trabzonspor'a transfer olma ihtimali konuşulan Rey Manaj için Yiğidolar'dan açıklama geldi. Sivasspor, oyuncunun sözleşmesini 1.5 yıl uzattığını duyurdu.

İŞTE SİVASSPOR'UN AÇIKLAMASI

2023-2024 sezonu başında kadromuza kattığımız ve kısa sürede takımımızın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcumuz Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardık.

Başkanımız Bahattin Eken, Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç" maddesi kaldırılarak, oyuncumuzla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağlanmıştır.

Başkanımız Bahattin Eken, yeni sözleşme sürecine ilişkin resmi sitemize yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj'ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim." dedi.

Bu yeni anlaşmanın hem Rey Manaj hem de Net Global Sivasspor'umuz için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun kırmızı-beyazlı formamız altında nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz.