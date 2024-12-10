Sivasspor Charis Charisis'in sözleşmesini uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Yunan orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Kulübümüz, mevcut sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncumuz Charis Charisis ile 3 yıllık yeni bir anlaşmaya vardı. 2022-2023 sezonunda kadromuza dahil olan ve hem sahadaki performansıyla hem de takımımız ve şehrimizle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncumuz Charis Charisis, Net Global Sivasspor'umuza önemli katkılar sağlamaya devam edecek. Başkanımız Bahattin Eken, Charis Charisis ile yaptığı görüşmede 3 yıllığına yeni anlaşmaya vardı. ifadeleri yer aldı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Sivasspor formasıyla 15 maçta görev aldı.