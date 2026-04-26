Beşiktaş'tan orta sahaya Palhinha hamlesi!

Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için yoğun çalışma içerisinde. Takımın seviyesini yukarı taşıyacak net profiller arayan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda 6 numaraya ciddi bir takviye yapmak istiyor. Gündeme alınan isimlerden biri de Joao Palhinha. Tottenham'da kiralık oynayan, bonservisi Bayern Münih'te bulunan 30 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da beğendiği isimlerden biri. Tottenham'ın sözleşmede bulunan opsiyon gereği oyuncunun bonservisini 25 milyon Euro karşılığında alma hakkı bulunuyor. Ancak Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Tottenham'ın sezon sonundaki durumunun bu transferde belirleyici olacağı değerlendiriliyor. Palhinha'nın, Tottenham'ın Championship'e düşmesi halinde Bayern Münih'e geri dönmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, Portekizli yıldızı yakından takip eden siyahbeyazlılar, hamlesini lig bitiminde yapmayı planlıyor.

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Palhinha, Tottenham formasıyla 40 maça çıkarken 5 gol ve 3 asistle skora 8 kez katkı sağladı.