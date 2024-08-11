Bülent Uygun: Trabzonspor'a Avrupa'da başarılar

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yiğidolar'da teknik direktör Bülent Uygun dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BÜLENT UYGUN'UN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. 10 tane çok kaliteli futbolcu almışlar, güçlerini biliyoruz. Bizim ise 17 futbolcumuz gitti, 4 futbolcuyu geçen hafta alabildik. Bizim çok zamana ihtiyacımız var. Bugün adeta bir satranç oyunu oldu. Altı tane yüzde yüz gol pozisyonuna giren bir maç oldu. Satrançta şahı yaptık ama golü atamadık. İzleyenler keyif aldı. Taktiksel olarak Abdullah Avcı Hoca ülkemizin en değerlilerinden biri, birçok hamle denedi. Biz de cevap verdik. Sahamız biraz kötü. TFF de bir çalışma yapacak. Futbol kalitemizi transferlerle artırmak istiyoruz. Bu sezon geçiş sürecini Bahattin Eken Başkan ile en hasarsız şekilde atlatıp yeni bir yol çizeceğiz. Bugünkü oyunla 1 puan kazandık. Trabzonspor'a Avrupa'da başarılar.