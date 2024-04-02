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EMS Yapı Sivasspor Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 3 Nisan Çarşamba günü evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 09:44
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EMS Yapı Sivasspor Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

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