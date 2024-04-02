EMS Yapı Sivasspor Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.
Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.