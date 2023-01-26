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Sivasspor'a Ekvadorlu forvet! Jordy Caicedo için girişimler başladı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Tigres forması giyen forvet Jordy Caicedo'yu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:42
Sivasspor'a Ekvadorlu forvet! Jordy Caicedo için girişimler başladı

Süper Lig'de sıkıntılı dönemler geçiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Sivasspor, ara transfer döneminde kadrosunu genişletmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yiğidolar, Meksika'da Tigres forması giyen forvet Jordy Caicedo'yu renklerine bağlamak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan Caicedo ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmanın peşinde.

Caicedo kariyerinde; Universidad Catolica, El Nacional, Vitoria, CSKA Sofia ve Tigres UANL gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 194 maça çıkan Caicedo, 54 defa da gol attı. Ekvador A Milli Takımı'nda ise 10 karşılaşmada ter döken oyuncu, 2 kez fileleri sarstı.

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