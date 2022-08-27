Denk kuvvetlerin grubuna düştü

Avrupa Ligi playoff'unda Malmö'ye iki maçta 3-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybeden Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a kaybeden kırmızı- beyazlılar, ligde de henüz galibiyet alamadı. Yine de teknik direktör Rıza Çalımbay ve öğrencileri kısa süre içinde toparlanacaklarına inanıyor. Dünkü kurada da Ballkani hariç denk kuvvetlerin yer aldığı bir gruba düştüler. Çekya'dan Slavia Prag'ın en tehlikeli oyuncusu Peter Olayinka. Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Nijeryalı oyuncu Sivasspor'un dikkat etmesi gereken bir isim. Stopere Santos'u alarak güçlendirler. Bah'ı Benfica'ya 8 milyon euro'ya sattılar. Cluj orta sahasına Mistrati'yi, forvetine de Betancor'u aldı. Kosova ekibi grubun en zayıf halkası. Sivasspor'un puan vermemesi gereken bir takım.
RIZA ÇALIMBAY: İDDİALIYIZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Toparlanıp hedeflerimiz doğrultusunda yürüyeceğiz. Gruptan çıkmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz" diye konuştu.