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MALMÖ SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? TRT Spor canlı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta. Temsilcimiz Sivasspor, Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, zorlu deplasmandan galip ayrılmak ve Sivas'ta fişi çekmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malmö - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 19:13
MALMÖ SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? TRT Spor canlı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç deplasmına Sivasspor İsveç deplasmanından avantajlı bir skolar dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi 2 takımında kadroları açıklandı.

MALMÖ - SİVASSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU

Malmö: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic.

Sivasspor: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, James.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor'un Malmö karşısındaki ilk maçı deplasmanda, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Bu mücadelenin rövanş karşılaşması ise 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.

SİVASSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Bu sezonda gerçekleşen resmi müsabakaların hiçbirinde istediği skoru elde edemeyen Sivasspor, Türkiye Süper Kupa'da Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 beraberliği ve Adana Demirspor'a karşı ise 3-0 mağlubiyeti tatmıştı. İsviçre'de Malmö karşısında galip gelerek evindeki maça yüksek moralle çıkmak isteyen takımın kadrosunda ise eksik oyuncu bulunmuyor.

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MALMÖ SİVASSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Malmö - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor maçı saat kaçta?
Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta?
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