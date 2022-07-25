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Demir Grup Sivasspor - El Sharjah: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Sharjah'ı 2-0 yendi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 00:26
Demir Grup Sivasspor - El Sharjah: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Stegersbach kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Sharjah ile karşı karşıya geldi.

Bad Blumau kasabasında oynanan karşılaşmayı Sivasspor, 2-0 kazandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, maça Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel ve Mustapha Yatabare 11'iyle başladı.

Maçın ikinci yarısında ise oyuna, Emre Satılmış, Emre Gökay, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Ziya Erdal, Karol Angielski, Leke James ve Kerem Atakan Kesgin dahil oldu.

Sivasspor'un gollerini 14. dakikada Mustapha Yatabare ve 31. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçla Avusturya kampını tamamladı. Sivasspor, yarın Sivas'a dönecek.

Demir Grup Sivasspor daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında El Shamal'i 2-0 ve Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etmiş, Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile 0-0, Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalmıştı.

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