Haberler Sivasspor Charisis Sivas'ta

Charisis Sivas'ta

Kırmızı-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncunun kulübü Atromitos’la görüşmelerde son aşamaya geldi. Charilaos Charisis ise Sivasspor’un teklifini kabul etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Charisis Sivas'ta

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Sivasspor, orta sahaya bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Rotasını Yunanistan'a çeviren Yiğidolar, Atromitos forması giyen Charilaos Charisis'le görüşmelerde son aşamaya geldi. Oyuncunun kulübüyle pazarlık masasına oturan kırmızı-beyazlılar, büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Bonservis konusunu görüşen tarafların ödeme planıyla ilgili sorunları çözmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Sivasspor, 600 bin euro'luk bonservisi 2 taksitle ödemek isterken Yunan ekibi peşin istiyor.

4'ÜNCÜ TRANSFERİ OLACAK

Kariyerine Yunanistan ekibi Pas Giannia'da başlayan 27 yaşındaki orta saha, daha sonra Paok, St. Triuden ve Kortrijk gibi takımlarda görev yaptı. 2019'da Atromitos'a imza atan tecrübeli oyuncu, 84 karşılaşmada forma giydi. Orta sahada dinamo gibi görev yapan Charisis, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Yunanistan U21 Milli Takımı'nda ise 11 karşılaşmada boy gösteren başarılı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı. Sivasspor, Robin Yalçın, Murat Paluli ve Karol Angielski'yi renklerine bağlamıştı.

Geçen sezon Yunanistan'da 23 maça çıkan tecrübeli oyuncu 4 sarı kart gördü.

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