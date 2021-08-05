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Dinamo Batumi-Sivasspor: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Sivasspor, Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarına 1-1 beraberlikle girilen mücadelenin son saniyelerinde gelen golle temsilcimiz rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 22:21
Dinamo Batumi-Sivasspor: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda, Dinamo Batumi'yi, Kayode'nin 90+5'inci dakika attığı golle 2-1 mağlup etti.

Batumi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 75'nci dakikada Leke James ve 90+5'nci dakikalarda Kayode kaydetti. Ev sahibi ekibin maçtaki tek golü ise 54'üncü dakikada Mamuchashvili'den geldi.

Sivasspor, rövanş karşılaşmasında 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda rakibini konuk edecek.

Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için her iki takım sporcuları, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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