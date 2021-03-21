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Sivasspor'un 'deki 700. golünü attı

'in 31. haftasında Sivasspor deplasmanda ^yi 5-3'lük skorla devirdi. Zorlu maçta 2 gol atma başarısı gösteren , ilk golüyle Sivasspor'un tarihindeki 700'üncü golüne de kaydeden sporcu oldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 11:10
Sivasspor'un Süper Lig'deki 700. golünü Tyler Boyd attı

un tarihindeki 700. golüne ABD'li futbolcu imza attı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde 'yi dün deplasmanda 5-3 yenen Sivas temsilcisinde maçta 2 gol atma başarısı gösteren Tyler Boyd, ilk golüyle Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki 700'üncü golüne de kaydeden sporcu oldu.

2005-2006 sezonunda Süper Lig'e "merhaba" diyen Sivasspor, 15'inci sezonunu yaşadığı ligde Göztepe maçı öncesi oynadığı 510 maçta toplam 697 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlıların 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tyler Boyd, Göztepe karşısında takımını 3-0 öne geçiren golle Sivasspor'un Süper Lig'deki 700'üncü golünü kaydetti.


Devre arası transfer döneminde 'tan kiralanan Tyler Boyd, kırmızı-beyazlı forma altında gol sayısını 3'e yükseltti.

Sivasspor forması altında her yüzüncü golü atan sporcular şöyle:

"100. gol 2007-2008 sezonu, 200. gol 3-0 hükmen galibiyet 2009-2010 sezonu, 300. gol 2011-2012 sezonu, 400. gol 2013-2014 sezonu, 500. gol 2015-2016 sezonu, 600. gol 2018-2019 sezonu, 700. gol Tyler Boyd 2020-2021 sezonu."

Sivasspor'un, Süper Lig tarihinde ilk golünü ise 2005-2006 sezonun ilk maçında 'nda oynanan maçında kaydetmişti.

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